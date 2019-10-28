Belle-Shivers Middle School Principal Karen Howard released the following honor roll for the first nine weeks:
Superintendent’s List:
Megan Kay Cunningham, Isis She-Quoia Danner, Alicia Brianna Evans, Kaitlyn Sanai Hubbard, Chyra Jade Johnson, Jatori Alise Johnson, D angel Tamia Fears, Skylar Allissa Fields, Brookelynn Tiana Gardner, Olivia Alese Neal, Faith Hannah Eckford, Madisyn I’yana Watkins, Lamar Cortez Nance and Damarion Fitzgerald Potts.
Principal’s List:
Uday Zakarya Al-Zabidi, Brandon Tyrese Armstrong, Ariyanna Love Broyles, Kaiden Thomas Buchanan, Jacob Rashaun Carothers, Zoey Ashtoni Drake, Khirsten Diane Farr, Aniyah Symonne Gathings, Jeramih Malik Johnson, Brooklyn Alanna Oliver, Chanston Hayes Wilson, Gavin Neal Aday, Omaro JaQuan Beene, Kyle Austin Brandon, Jamari Christopher Brayshaun Buchanan, Zayden Earl Cunningham, Jacorian Cortez Deavens, Christopher Jamol Arthur Dobbins Jr., Kierston Maria Eckford, Zanyiah Makenzie Grace, Kylan Jamaal Harris, Jason Isbell, Chloe Faith Payne, Eriel Infinity Shamia Stephenson, Kevion James-Aaron Walker, Shamiya Lashay Whitfield, A’nyla Collette Buchanan, Jayden Malik Buchanan, Johnny Payton Dafcik, Kayleigh Kiarra Davis, Jakylen Renae Drake, Alauna Giniece Garth, Tamyus Shajuan Gates, Autumn Nykerria Gathings, Renee Ann Grusznski, Jordiyn Ne’Kole Gunn, Kiera Da’dranae Harrison, Chloe’ Angel Holliday, Landon Jeremiah Howard, Miciah Anneliese Jackson, Jakhori Dequan Johnson, Modestie Tamiyah Legrone, Chassittee Samariya LeSeana Parson, Jashawn Patrick, Jayla Ariana Riddle, Brooklynn Mackinzie Sims, Kahmari T Smith, Christopher Markel Sykes, Janae Carley Lashurnda Taylor, Thomas Jamal Williams Jr., Keneley Claire Wofford, Keland Leron Brandon, Aniyah Leeann-Summer Broyles, Bailey Dafcik, Jk’miracle Zyshay Davis, Schyler Chanel Dobbs, Haley Breann Donaldson, Autumn Shantel Evans, Brianna Alise Ewing, Caleb O’neal Gathings, Taylor Leeann Griffin, Karrina Simone Hampton, Alynia Shanea Hodges, Steve Howard Jr, Khalei Nyai Johnson, Allysa Shan’ce Lenoir, Jasmine Marie Stewart, Aaliyah Monique Taylor, Alexis Monae Taylor, Malaya Renee Zine, Cerigan Jalai Belle, Kamyah Lenise Blanchard, Toliver Coreno Blanchard, Caleisha TeOnna Brandon, Toniya Rochell Brandon, Kamari Roniysha Doss, Haley Kamaiya Fears, Trinity Gabrielle Harris, Aaliyah Alexandria Heard, Ashton Sean Holliday, LaNiyah Zere’ Johnson, Sabrina Gabrielle Johnson, Janiya Symone’ Jones, Emileigh Wree-Anna-Claire Matthews, London Amarie McAllister, Tyquashia Denae McMillian, Mikea Denise Rowe, Nicholas Antwoine Shaw, Dayton J’twon Buckingham, Jordan Dushaan Fair and Ti’Ann Essien McKinney.