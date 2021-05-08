1. Misty Thompson;44;55:24;Lane Bryant, Belden
2. Tucker Witt;20;57:04;Paislee Howard, Mooreville
3. Marissa McDonald;32;58:13;Brayden Brunson, Saltillo
4. Drew McDonald;34;1:04:10;A'Memoria Holesome, Saltillo
5. Rebekah Byrd;34;1:04:38;Joshua Byrd, Saltillo
6. Lane Winter;21;1:17:11;Jayleon Crayton, Mooreville
7. Kate Webb;26;1:20:55;Not listed, New Albany
8. Caitlyn Purvis;26;1:20:58;Not listed, Olive Branch
9. Megan Loague;24;1:27:34;Judah Hartwell, Mooreville
10. Mallory Vance;23;1:37:22;Carter Mullins, Tupelo
11. Emmie Chavers;27;1:48:49;Jack Thomas Chavers, Pontotoc
12. Clarissa McCain;30;1:49:04; Easley McCain, Saltillo