1. Misty Thompson;44;55:24;Lane Bryant, Belden

2. Tucker Witt;20;57:04;Paislee Howard, Mooreville

3. Marissa McDonald;32;58:13;Brayden Brunson, Saltillo

4. Drew McDonald;34;1:04:10;A'Memoria Holesome, Saltillo 

5. Rebekah Byrd;34;1:04:38;Joshua Byrd, Saltillo

6. Lane Winter;21;1:17:11;Jayleon Crayton, Mooreville

7. Kate Webb;26;1:20:55;Not listed, New Albany

8. Caitlyn Purvis;26;1:20:58;Not listed, Olive Branch

9. Megan Loague;24;1:27:34;Judah Hartwell, Mooreville

10. Mallory Vance;23;1:37:22;Carter Mullins, Tupelo

11. Emmie Chavers;27;1:48:49;Jack Thomas Chavers, Pontotoc

12. Clarissa McCain;30;1:49:04; Easley McCain, Saltillo 

john.pitts@djournal.com

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