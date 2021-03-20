HOUSTON -- The following list of names and charges represents the court docket for a two-week session of Chickasaw County Circuit Court that began Monday, March 15.

Results from the court session will be published as they become available.

3/15/2021 ALLEN, JUSTIN STEWART BURGLARY OF A DWELLING

03/15/2021 ARD, DUSTIN BURGLARY

03/15/2021 ATKINSON, CALVIN WAYNE FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER

03/15/2021 ATKINSON, DEVARIUS POSS OF CONTROLLED SUBS ENHANCED PUNISHM

03/15/2021 BEAM, SAMUEL W FELONY DUI FIFTH

03/15/2021 BENNETT, ALISA POSS OF CONTROLLED SUBSTANCE X 2

03/15/2021 BERTEAU, KENNETH FELON IN POSS OF FIR

03/15/2021 BERTEAU, KENNETH POSS OF METH

03/15/2021 BEVILL, JAMES R FELON IN POSSESSION OF FIREARM

03/15/2021 BRADY, ZACHARY BURGLARY

03/15/2021 BROOKS, JEREMY AGGRAVATED DOMESTIC VIOLENCE

03/15/2021 BROOKS, JEREMY GRAND LARCENY

03/15/2021 BROOKS, JEREMY LEE POSS OF METH

03/15/2021 BROWN, IRVIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

03/15/2021 BROWNLEE, TERRENCE BURGLARY AUTOMOBILE

03/15/2021 BUCHANAN, BRADLEY J GRAND LARCENY

03/15/2021 BUTLER, CLAY AGGRAVATED DOMESTIC VIOLENCE

03/15/2021 CHUNN, KAYLA LYNN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 CHUNN, KAYLA LYNN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 CLANTON, STEVE SALE OF METHAMPHETAMINE

03/15/2021 COLEMAN, ANTONIO POSS OF A CONTROLLED SUB

03/15/2021 COLLUMS, HOLLY CHILD ABUSE

03/15/2021 DOSS, JAMES SALE OF COCAINE

03/15/2021 DOSS, JAMES SALE OF COCAINE

03/15/2021 DOSS, JAMES SALE OF COCAINE

3/15/2021 DUNCAN, LANCE POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 GATES, CHRIS POSS OF CONTROLLED SUBSTANCE X 2

03/15/2021 GILL, CHRISTIAN ALAN POSS OF METHAMPHETAMINE

03/15/2021 HALL, DERRICK FELON POSS FIREARM

03/15/2021 HARWELL, WILLIAM GRAND LARCENY

03/15/2021 HESTER, MASON AGGRAVATED ASSAULT-DEADLY WEAPON 

03/15/2021 HINER, COTY FELONY DUI (4TH & SUBSEUENT OFFENSES 

03/15/2021 HUDSON, PATRICK WAYNE FELON IN POSSESSION OF FIREARM

03/15/2021 HUDSON, PATRICK WAYNE ROBBERY WITH A DEADLY WEAPON 

03/15/2021 ISBY, MICKEY P POSS OF AMTHAMPHETAMINE WITH INTENT

03/15/2021 JACKSON, JORDAN SAMUEL BURGLARY OF A DWELLING

03/15/2021 JEFFERSON, DARRELL MURDER (1ST DEGREE)

03/15/2021 JOHNSON, CHARLES ANTHON FELON DUI(FOURTH OFFENSE)

03/15/2021 JOHNSON, STEVEN POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE 

03/15/2021 JONES, CHARLES POSS OF METH

03/15/2021 JONES, CHARLES DAVID POSS OF METH

03/15/2021 JUSTICE, JOCKCU GRAND LARCENY 

03/15/2021 KING, DUSTIN FALSE PRETENSES

03/15/2021 KING, DUSTIN LARCENY OF LIVESTOCK

03/15/2021 LAGUNES, BRANDY LASHAY POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 LANGFORD, JOSHUA SEXUAL BATTERY

03/15/2021 LEE, SAM AGGRAVATED ASSAULT

03/15/2021 LONG, CHRIS GRAND LARCENY

03/15/2021 MARTIN, BRITTANY POSS OF A CONTROLLED SUBST WITH INTENT

03/15/2021 MARTIN, CHARLIE BURGLARY OF A DWELLING

03/15/2021 MCCULLY, KEVIN DANIEL POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 MCGREGORY, LACHRISTEN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 MEADOWS, KAYLA MARIE POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 MILLER, CHRISTOPHER POSS OF A CONTROLLED SUBTANCE-METH

03/15/2021 MOORE, ERIC O'NEALMURDER-1ST DEGREE

03/15/2021 MORPHIS, SAMANTHA WILL FALSE PRETENSES

03/15/2021 MYLES, DERRICK SEXUAL BATTERY

03/15/2021 NEELY, DEBORIS AGGRAVATED DOMESTIC VIOLENCE 

03/15/2021 NEELY, JAMES AGGRAVATED ASSAULT W/DEADLY WEAPON

03/15/2021 NEELY, MARSHONE TRAFFICKING CONTROLLED SUBSTANCE-METH

03/15/2021 PAYNE, MELISSA KAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

03/15/2021 PENSON, JAMES TOUCHING A CHILD FOR LUSTFUL PURPOSES

03/15/2021 PICKENS, KORBIN TRAFFICKING/ENH PUNI

03/15/2021 PRATT, ROBERT MITCHELL POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 PRATT, SHONTAE  GRAND LARCENY

03/15/2021 PRATT, SHONTAE GRAND LARCENY

03/15/2021 RANDLE, TEREZ SALE OF COCAINE X 3

03/15/2021 RAY, LEVI SEXUAL BATTERY WITHOUT CONSENT X 2 

03/15/2021 RAY, LEVI KIDNAPPING/FELON IN FOSS OF FIREARM

03/15/2021 REED, BRADRICK POSS OF METH

03/15/2021 REED, BRADRICK POSSESSION OF METHAMPHETAMINE 

03/15/2021 REED, MELVIN GRAND LARCENY

03/15/2021 REEVES, TYLER TOUCHING A CHILD FOR LUSTFUL PURPOSES

03/15/2021 SCOTT, LAKEN TRAFFICKING/ENH PUNI

03/15/2021 SIMMONS, BRIANA JOYE POSS OF A CONTROLLED SUBST

03/15/2021 STARKS, JARED POSS OF A CONTROLL SUBSTANCE WITH INTENT

03/15/2021 STONE, MELISSA FAY POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 SULLIVAN, BRAXTON WAYNE GRAND LARCENY

03/15/2021 TAYLOR, LAMYDREON SEXUAL BATTERY

03/15/2021 THOMPSON, BRANDON LEE BURGLARY OF A DWELLING

03/15/2021 THOMPSON, BRANDON LEE POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 THRELKELD, DESTIN KENT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE

03/15/2021 UPCHURCH, DEQUAN SALE OF COCAINE

03/15/2021 VANCE, LANK LAMAR FELON,IN POSSESSION OF A FIREARM

03/15/2021 WASHINGTON, DAMARIS POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE X 2

03/15/2021 WESTMORELAND, RICKY DEA POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

03/15/2021 WHITE, JAMIQUESE FLEEING A LAW ENF OFFICER IN A M VEHICLE

03/15/2021 WILLIAMS, CHARLES DEWAY FELON IN POSS OF A FIREARM HABITUAL OFFE

03/15/2021 WRIGHT, JOHN POSS OF METHAMPHETAMINE

03/15/2021 WRIGHT, JOHN DRIVE-BY SHOOTING

03/15/2021 WRIGHT, JOHN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE ENHANCED

03/16/2021 WEAVER, MIKE POSS OF METH

03/22/2021 ATKINSON, JALAN CLYDE PRESCRIPTON FORGERY

03/22/2021 BRINKER, JIMMY DALE SALE OF CONT SUBSTX3

03/22/2021 BROWN, JOSEPH M SALE OF METH X 4

03/22/2021 CROWLEY, STEVE TOUCHING A CHILD FOR LUSTFUL PURPOSES

03/22/2021 DOUGLAS, JEFFERY D EMBEZZLEMENT

03/22/2021 FOOTE, ZACHARIAH ZAVION FELONY DUI-4TH & SUBSEQUENT OFFENSES

03/22/2021 JOHNSON, JAMES ALLEN FELONY DUI(4TH AND SUBSEQUENT OFFENSE)

03/22/2021 PENNINGTON, BOBBY POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE

 03/22/2021 REED, BRODDERICK DRIVE-BY SHOOTING

03/22/2021 WALKER, DOUG SALE OF CONT SUB X 2

03/22/2021 WATKINS, CORI LYNN CHILD ENDANGERMENT

03/22/2021 WOFFORD, SAMMY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT W/ DEADLY WEAPON

  

OSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE

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