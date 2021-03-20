HOUSTON -- The following list of names and charges represents the court docket for a two-week session of Chickasaw County Circuit Court that began Monday, March 15.
Results from the court session will be published as they become available.
3/15/2021 ALLEN, JUSTIN STEWART BURGLARY OF A DWELLING
03/15/2021 ARD, DUSTIN BURGLARY
03/15/2021 ATKINSON, CALVIN WAYNE FAILURE TO REGISTER AS A SEX OFFENDER
03/15/2021 ATKINSON, DEVARIUS POSS OF CONTROLLED SUBS ENHANCED PUNISHM
03/15/2021 BEAM, SAMUEL W FELONY DUI FIFTH
03/15/2021 BENNETT, ALISA POSS OF CONTROLLED SUBSTANCE X 2
03/15/2021 BERTEAU, KENNETH FELON IN POSS OF FIR
03/15/2021 BERTEAU, KENNETH POSS OF METH
03/15/2021 BEVILL, JAMES R FELON IN POSSESSION OF FIREARM
03/15/2021 BRADY, ZACHARY BURGLARY
03/15/2021 BROOKS, JEREMY AGGRAVATED DOMESTIC VIOLENCE
03/15/2021 BROOKS, JEREMY GRAND LARCENY
03/15/2021 BROOKS, JEREMY LEE POSS OF METH
03/15/2021 BROWN, IRVIN POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 BROWNLEE, TERRENCE BURGLARY AUTOMOBILE
03/15/2021 BUCHANAN, BRADLEY J GRAND LARCENY
03/15/2021 BUTLER, CLAY AGGRAVATED DOMESTIC VIOLENCE
03/15/2021 CHUNN, KAYLA LYNN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 CHUNN, KAYLA LYNN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 CLANTON, STEVE SALE OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 COLEMAN, ANTONIO POSS OF A CONTROLLED SUB
03/15/2021 COLLUMS, HOLLY CHILD ABUSE
03/15/2021 DOSS, JAMES SALE OF COCAINE
03/15/2021 DOSS, JAMES SALE OF COCAINE
03/15/2021 DOSS, JAMES SALE OF COCAINE
3/15/2021 DUNCAN, LANCE POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 GATES, CHRIS POSS OF CONTROLLED SUBSTANCE X 2
03/15/2021 GILL, CHRISTIAN ALAN POSS OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 HALL, DERRICK FELON POSS FIREARM
03/15/2021 HARWELL, WILLIAM GRAND LARCENY
03/15/2021 HESTER, MASON AGGRAVATED ASSAULT-DEADLY WEAPON
03/15/2021 HINER, COTY FELONY DUI (4TH & SUBSEUENT OFFENSES
03/15/2021 HUDSON, PATRICK WAYNE FELON IN POSSESSION OF FIREARM
03/15/2021 HUDSON, PATRICK WAYNE ROBBERY WITH A DEADLY WEAPON
03/15/2021 ISBY, MICKEY P POSS OF AMTHAMPHETAMINE WITH INTENT
03/15/2021 JACKSON, JORDAN SAMUEL BURGLARY OF A DWELLING
03/15/2021 JEFFERSON, DARRELL MURDER (1ST DEGREE)
03/15/2021 JOHNSON, CHARLES ANTHON FELON DUI(FOURTH OFFENSE)
03/15/2021 JOHNSON, STEVEN POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 JONES, CHARLES POSS OF METH
03/15/2021 JONES, CHARLES DAVID POSS OF METH
03/15/2021 JUSTICE, JOCKCU GRAND LARCENY
03/15/2021 KING, DUSTIN FALSE PRETENSES
03/15/2021 KING, DUSTIN LARCENY OF LIVESTOCK
03/15/2021 LAGUNES, BRANDY LASHAY POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 LANGFORD, JOSHUA SEXUAL BATTERY
03/15/2021 LEE, SAM AGGRAVATED ASSAULT
03/15/2021 LONG, CHRIS GRAND LARCENY
03/15/2021 MARTIN, BRITTANY POSS OF A CONTROLLED SUBST WITH INTENT
03/15/2021 MARTIN, CHARLIE BURGLARY OF A DWELLING
03/15/2021 MCCULLY, KEVIN DANIEL POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 MCGREGORY, LACHRISTEN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 MEADOWS, KAYLA MARIE POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 MILLER, CHRISTOPHER POSS OF A CONTROLLED SUBTANCE-METH
03/15/2021 MOORE, ERIC O'NEALMURDER-1ST DEGREE
03/15/2021 MORPHIS, SAMANTHA WILL FALSE PRETENSES
03/15/2021 MYLES, DERRICK SEXUAL BATTERY
03/15/2021 NEELY, DEBORIS AGGRAVATED DOMESTIC VIOLENCE
03/15/2021 NEELY, JAMES AGGRAVATED ASSAULT W/DEADLY WEAPON
03/15/2021 NEELY, MARSHONE TRAFFICKING CONTROLLED SUBSTANCE-METH
03/15/2021 PAYNE, MELISSA KAY POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 PENSON, JAMES TOUCHING A CHILD FOR LUSTFUL PURPOSES
03/15/2021 PICKENS, KORBIN TRAFFICKING/ENH PUNI
03/15/2021 PRATT, ROBERT MITCHELL POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 PRATT, SHONTAE GRAND LARCENY
03/15/2021 PRATT, SHONTAE GRAND LARCENY
03/15/2021 RANDLE, TEREZ SALE OF COCAINE X 3
03/15/2021 RAY, LEVI SEXUAL BATTERY WITHOUT CONSENT X 2
03/15/2021 RAY, LEVI KIDNAPPING/FELON IN FOSS OF FIREARM
03/15/2021 REED, BRADRICK POSS OF METH
03/15/2021 REED, BRADRICK POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 REED, MELVIN GRAND LARCENY
03/15/2021 REEVES, TYLER TOUCHING A CHILD FOR LUSTFUL PURPOSES
03/15/2021 SCOTT, LAKEN TRAFFICKING/ENH PUNI
03/15/2021 SIMMONS, BRIANA JOYE POSS OF A CONTROLLED SUBST
03/15/2021 STARKS, JARED POSS OF A CONTROLL SUBSTANCE WITH INTENT
03/15/2021 STONE, MELISSA FAY POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 SULLIVAN, BRAXTON WAYNE GRAND LARCENY
03/15/2021 TAYLOR, LAMYDREON SEXUAL BATTERY
03/15/2021 THOMPSON, BRANDON LEE BURGLARY OF A DWELLING
03/15/2021 THOMPSON, BRANDON LEE POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 THRELKELD, DESTIN KENT POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 UPCHURCH, DEQUAN SALE OF COCAINE
03/15/2021 VANCE, LANK LAMAR FELON,IN POSSESSION OF A FIREARM
03/15/2021 WASHINGTON, DAMARIS POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE X 2
03/15/2021 WESTMORELAND, RICKY DEA POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/15/2021 WHITE, JAMIQUESE FLEEING A LAW ENF OFFICER IN A M VEHICLE
03/15/2021 WILLIAMS, CHARLES DEWAY FELON IN POSS OF A FIREARM HABITUAL OFFE
03/15/2021 WRIGHT, JOHN POSS OF METHAMPHETAMINE
03/15/2021 WRIGHT, JOHN DRIVE-BY SHOOTING
03/15/2021 WRIGHT, JOHN POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE ENHANCED
03/16/2021 WEAVER, MIKE POSS OF METH
03/22/2021 ATKINSON, JALAN CLYDE PRESCRIPTON FORGERY
03/22/2021 BRINKER, JIMMY DALE SALE OF CONT SUBSTX3
03/22/2021 BROWN, JOSEPH M SALE OF METH X 4
03/22/2021 CROWLEY, STEVE TOUCHING A CHILD FOR LUSTFUL PURPOSES
03/22/2021 DOUGLAS, JEFFERY D EMBEZZLEMENT
03/22/2021 FOOTE, ZACHARIAH ZAVION FELONY DUI-4TH & SUBSEQUENT OFFENSES
03/22/2021 JOHNSON, JAMES ALLEN FELONY DUI(4TH AND SUBSEQUENT OFFENSE)
03/22/2021 PENNINGTON, BOBBY POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
03/22/2021 REED, BRODDERICK DRIVE-BY SHOOTING
03/22/2021 WALKER, DOUG SALE OF CONT SUB X 2
03/22/2021 WATKINS, CORI LYNN CHILD ENDANGERMENT
03/22/2021 WOFFORD, SAMMY WAYNE AGGRAVATED ASSAULT W/ DEADLY WEAPON
OSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE