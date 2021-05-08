1-10

Ashton Roper;203;9;57:26;Tupelo

Gisele Wright;245;7;1:00:18;Tupelo

Emme Rulewicz;367;10;1:18:42;Belden

Annalynn Baker;415;8;1:43:01;Nettleton

11-13

Brookelyn Morgan;35;13;41:08;Belden

Abbey Sanders;83;13;48:17;Tupelo

Landyn Rose McMillan;159;13;54:23;Guntown

Shelby Benson;242;13;1:00:13;Tupelo

Farrow Kate Thompson;320;13;1:10:18;Belden 

14-19

Emma Scruggs;56;15;44:08;Tupelo 

Allison Hanby;58;19;44:46;Tupelo

Hannah Sanders;65;15;45:45;Belden

Raychel Sanders;74;18;47:01;Belden

Olivia Hanby;81;17;48:02;Tupelo 

Olivia Barksdale;91;14;48:57;Tupelo

Kaitlin Ray;94;19;49:28;Maben

Meg Howell;104;17;50:38; Baldwyn

Zoe Hendrick;137;16;52:33;Tupelo

Paige Greenwood;155;15;54:13;Saltillo

Kaitlyn Greenwood;158;17;54:18;Saltillo

Kaylie Mayo;161;46;54:38;Tupelo 

Kailey Johnson;162;15;54:43;Saltillo

Anna Zweig;169;17;55:26;Mandeville LA

Caroline Glover;171;16;55:28;Guntown

Hailey Wampler;179;15;55:59;Belden

Lyza McMillan;187;17;56:28;Guntown

Emilia Langford;188;15;56:32;Saltillo

Ella Easterling;193;14;56:47;Pontotoc

Sophie Palmer;205;15;57:27;Baldwyn

Abby Zweig;236;17;59:46;Mandeville LA

Ella Friloux;300;17;1:07:42; Belden

Kinsey Cayson;419;17;1:48:55;Pontotoc 

20-24

Savannah Clayton;82;20;48:16;Booneville

Courtney Buskirk;102;22;50:27;Tupelo

Lauren Kate Carter;144;23;53:22;Tupelo

Lauren Taylor;184;21;56:21;Tupelo 

Kathryn Taylor;186;22;56:22;Tupelo 

Elizabeth Howell;265;20;1:02:53;Baldwyn 

Kristen Bailey;287;22;1:05:36;Tupelo

Brandi Reynolds;288;21;1:05:58;Tupelo

Savannah Hollis;344;24;1:13:29;Vernon AL

Jessica Pippin;389;24;1:26:35;Saltillo

Megan Loague;391;24;1:27:34;Mooreville 

Lexi Brazeal;392;23;1:27:43;Belden 

Mallory Vance;409;23;1:37:22;Tupelo 

Ashton Morphis;417;23;1:48:30;Potts Camp

25-29

Daphney Stanford;43;26;42:32;Oxford

Anna Margaret Ward;86;29;48:29;West Point

Jensen Jacquet;167;25;55:16;Collierville TN 

Sarah-Beth Eads;182;29;56:07;Fairhope AL

Tiffany Priewe;190;29;56:35;Oxford

Mallory Symes;202;29;57:25;Tupelo

Sara Ekiss 207;28;57:32;Tupelo 

Liz Cummings;215;29;58:07;Brandon

Erin Belew;241;25;1:00:09;Decatur AL

Mathilda Lail;266;25;1:02:58;Saltillo 

Shelby Jackson;270;29;1:03:23;Tupelo

Emily Connell;318;29;1:09:57;Guntown

Breanna Jefcoat;331;26;1:10:58;Saltillo

Emily Newell;350;27;1:14:28;Pontotoc 

Mary J Bouchillon;373;25;1:20:03;Tupelo

Lauren Williams;374;26;1:20:05;Tupelo 

Kate Webb;375;26;1:20:55;New Albany 

Caitlyn Purvis;376;26;1:20:58;Olive Branch

Margaret McCollough;386;27;1:24:31;Tupelo

Katelyn Alford;387;28;1:26:09;Cordova TN 

Megan Guntharp;407;26;1:37:12;Tupelo

Kelly Michael;412;25;1:41:28; Starkville 

Emmie Chavers;418;27;1:48:49; Pontotoc

Lacy Beth Flurry;427;28;1:51:36;Tupelo 

30-34

Kate Neal;49;34;43:30;Prattville AL 

Skye Guy;98;31;49:37;Cottondale 

Lakan Howe;105;31;50:44;Pontotoc 

Cassie Hamilton;106;31;50:45;Pontotoc 

Jamie Glenn;109;31;51:01;Guntown 

Jessica Garrett;115;33;51:18;New Albany

Maddie Ludt;126;32;51:57;Tupelo 

Brittany Morris;130;32;52:05;Tupelo 

Callan Lowe;143;31;53:22;Tupelo 

Rebekah Moore;151;34;53:45;Starkville 

Angela Miles;152;34;53:50;Hamilton AL 

Rachel Fischer;157;31;54:15;Amory 

Abby Chism;160;31;54:30;Saltillo 

Marissa McDonald;218;32;58:13;Saltillo 

Jillian Rogers;243;33;1:00:13;Tupelo 

Sara Wright;244;32;1:00:17;Tupelo 

Amanda Pounders;252;34;1:01:00;Mantachie

Kasey Holt;259;34;1:01:47;Florence AL

Kasey Cook;269;33;1:03:12;Belmont 

Rebekah Byrd;278;34;1:04:38;Saltillo 

Molly Whitehead;301;32;1:07:49;Saltillo

Natalie Hearn;308;34;1:08:38;Blue Mountain

Krystin White;309;31;1:08:40; Pontotoc 

Anniebananie McGregor;328;31;1:10:53;Saltillo

Krist Hall;370;32;1:19:04;Saltillo 

Heather Hutcherson;379;31;1:22:04; Corinth 

Jennifer Lollar;383;34;1:23:15;Mooreville

Abigail Baker;384;33;1:23:49;Tupelo

Erin McBrayer;388;33;1:26:33;Blue Springs

Sara Brooks;413;32;1:42:10;New Albany

Marley Maharrey;420;32;1:49:03;Tupelo 

Clarissa McCain;422;30;1:49:04;Saltillo 

35-39

Anna Sloan;79;36;47:52;Tupelo 

Jessica Roberts;114;37;51:16;5 Tupelo 

Judy Simon;141;36;53:04; Vernon AL 

Kerri McDaniels;156;38;54:14;Tupelo 

Ginny Jones;164;39;54:50;Eupora 

Hilary Vrocher;165;35;54:50;Birmingham 

Laura Marion;211;36;57:57;Tupelo

Erin Busbea;222;38;58:34;Columbus 

Jessica Bishop;228;39;59:17;Winfield AL

Tessa Capps;229;37;59:17;Nettleton 

Mallory Murphree;230;36;59:18;Randolph

Melissa Moore;238;37;59:52;Pocahontas TN 

Jenna Dixon;239;36;59:52; Corinth 

Jacy Burcham;249;36;1:00:36;Corinth

Heather Bowen;255;39;1:01:30;Guntown

Kelli Smith;286;35;1:05:34;Saltillo 

Emily Walter;292;38;1:06:19;Guin AL 

Charity Bowie;306;35;1:08:25;Cookeville TN 

Rebekah Wells;313;39;1:09:17;Amory 

Bonnie McMillan;324;37;1:10:43;Guntown

Erin Anderson;326;35;1:10:44;Tupelo

Ginger Berry;341;38;1:12:34;Guntown 

Jessica Robertson;343;35;1:12:37;Saltillo

Christy Sales;354;39;1:15:32;Belden 

Rachel Simmons;377;38;1:21:47;Corinth

Terri Pickering;385;39;1:24:20;Pontotoc

Laura Phillips;395;37;1:29:04;Tupelo

Alexia Owens;399;35;1:30:13;Booneville

Dawn Bean;401;39;1:32:30;Tupelo

Hannah Maharrey;421;38;1:49:03;upelo

Rosario Rodriguez;423;37;1:49:58;New Albany 

40-44

Misty Thompson;168;44 55:24;Belden

Mandy Smith;170;41;55:28;Saltillo 

Natasha Mayton;200;42;57:12;Cordova TN

Amy Jaynes;220;42;58:17;Killen AL

Myra Rainey;223;41;58:58;Fayette AL 

Misty Dodds;235;42;59:42;Mooreville 

Laurie Cagle;240;41;1:00:04;Tupelo 

Brandy Womble;247;42;1:00:35;Navarre FL

Kelly Hill;264;44;1:02:33;Tupelo

Angie Yielding;276;41;1:04:37;Golden

Stacie Tucker;290;42;1:06:15;Pisgah AL

Jackie Walton;311;40;1:09:06;Batesville 

Martha Barton;332;41;1:11:03;Germantown TN

Tonya Stephenson;334;44;1:11:21;Booneville

Lisa Leatherwood;339 ;40;1:12:13;Corinth 

Jill Hart;46;44;1:13:37;Tupelo 

Crystal Childress;363;44;1:17:28;Columbus

Korei Brazeal;393;41 1:27:48 14:08 Belden

Jessica Wilkins;400;43;1:30:24;Corinth

Shawna Baker;414;42;1:43:01;Nettleton 

Anna Beth Williams;416;41;1:46:33;Belden 

45-49

Amanda Long;149;45 53:37;Tupelo 

Paula Cote;181;46;56:00;Caledonia 

Ruby Puckett;192;45;56:47;Iuka 

Kristi Tooley;195;45;56:50;Belmont 

Lori Bevering;210;46;57:53;Tupelo

Elizabeth Malone;214;46;58:01;Columbus

Valerie Hughes;237;47;59:47;Prattville AL

Lorie Peoples;250;47;1:00:36;Fulton

Mande Miller;262;47;1:02:17;Saltillo

Michelle Duncan;263;46;1:02:27;Pontotoc

Kim Byler;267;49;1:03:01;Oxford 

Caroline Underwood;284;49;1:05:23;Tupelo

Carla Durham;289;49;1:06:04;Tupelo 

Brandy Wright;298; 45;1:07:29;Fayette AL 

Jill Thelen;312;47;1:09:14;Collierville TN 

Antoinette Jeffries;321;46;1:10:25;Oxford

Karen Mullis;323;45;1:10:37;Memphis 

Emily Wade;327;47;1:10:47;Collierville TN 

Lesley Faulkner;345;46;1:13:34;Pontotoc

Krisi Allen;394;45;1:28:20;Oxford

Leigh Dobbs;396;47;1:29:57;Tuscumbia AL

Sandy Wright;402;48;1:33:34;Amory

Tanya Plunket;426;45;1:51:34;Arlington TN 

50-54

Shervette Thomas;185;50;56:21;Franklin TN

Leslie Taylor;208;52;57:32;Tupelo

Trish Galapon;227;53;59:15;Savannah TN

Mitzi L. Moore;256;51;1:01:34;Fulton

Kim Holladay;280;52;1:04:54;Pontotoc

Donna Stewart;294;50;1:07:05;Fayette AL

Vicki Browning;338;53;1:12:12;Tupelo

Mitzi Henderson;361;53;1:17:09;Booneville 

Kristy Mitchell;403;50;1:33:34;Plantersville

55-59

Becky Cates 206 72 58 57:27 9:15 Pontotoc

Kathey Minnis;212;59;57:59;Tupelo

Twana Miller;282;56;1:05:20;Saltillo

Phyllis Harris;315;56;1:09:41;Harvest AL

Kimberly Hitchcock;333;59;1:11:10;Saltillo

Sarah Jean Boggan;336;59;1:11:25;Oxford 

Penny Kelly;349;58;1:13:55;Tupelo

Sherri Lazore;356; 58;1:15:57;Tupelo

Terri Blanchard;406;59;1:36:33;Traverse City MI 

60-64

Lee Hartmann;176;64;55:52;Tupelo

Joy Harbin;316;61;1:09:42;Muscle Shoals AL

Darlene Reese;371;62;1:19:10;Aberdeen

Sheila Dykes;397;61;1:29:58;Olive Branch

65-69

Brenda Johnson;248;65;1:00:36;Starkville

Charlotte Bass;283;66;1:05:22;Pontotoc

Janice Davis;330;69;1:10:55;Tupelo 

Suzanne Huffman;353;65;1:15:16;Starkville

Connie Defazio;357;67;1:16:28;New Albany

Barbara Jennings;366; 69;1:18:02;Memphis

70-98

Betty Gill;342;70;1:12:36;Columbus

Janis McCoy;369;71;1:19:04;Tupelo

Bonnie Partridge;381;74 1:22:22;Columbus

john.pitts@djournal.com

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