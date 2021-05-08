1-10
Ashton Roper;203;9;57:26;Tupelo
Gisele Wright;245;7;1:00:18;Tupelo
Emme Rulewicz;367;10;1:18:42;Belden
Annalynn Baker;415;8;1:43:01;Nettleton
11-13
Brookelyn Morgan;35;13;41:08;Belden
Abbey Sanders;83;13;48:17;Tupelo
Landyn Rose McMillan;159;13;54:23;Guntown
Shelby Benson;242;13;1:00:13;Tupelo
Farrow Kate Thompson;320;13;1:10:18;Belden
14-19
Emma Scruggs;56;15;44:08;Tupelo
Allison Hanby;58;19;44:46;Tupelo
Hannah Sanders;65;15;45:45;Belden
Raychel Sanders;74;18;47:01;Belden
Olivia Hanby;81;17;48:02;Tupelo
Olivia Barksdale;91;14;48:57;Tupelo
Kaitlin Ray;94;19;49:28;Maben
Meg Howell;104;17;50:38; Baldwyn
Zoe Hendrick;137;16;52:33;Tupelo
Paige Greenwood;155;15;54:13;Saltillo
Kaitlyn Greenwood;158;17;54:18;Saltillo
Kaylie Mayo;161;46;54:38;Tupelo
Kailey Johnson;162;15;54:43;Saltillo
Anna Zweig;169;17;55:26;Mandeville LA
Caroline Glover;171;16;55:28;Guntown
Hailey Wampler;179;15;55:59;Belden
Lyza McMillan;187;17;56:28;Guntown
Emilia Langford;188;15;56:32;Saltillo
Ella Easterling;193;14;56:47;Pontotoc
Sophie Palmer;205;15;57:27;Baldwyn
Abby Zweig;236;17;59:46;Mandeville LA
Ella Friloux;300;17;1:07:42; Belden
Kinsey Cayson;419;17;1:48:55;Pontotoc
20-24
Savannah Clayton;82;20;48:16;Booneville
Courtney Buskirk;102;22;50:27;Tupelo
Lauren Kate Carter;144;23;53:22;Tupelo
Lauren Taylor;184;21;56:21;Tupelo
Kathryn Taylor;186;22;56:22;Tupelo
Elizabeth Howell;265;20;1:02:53;Baldwyn
Kristen Bailey;287;22;1:05:36;Tupelo
Brandi Reynolds;288;21;1:05:58;Tupelo
Savannah Hollis;344;24;1:13:29;Vernon AL
Jessica Pippin;389;24;1:26:35;Saltillo
Megan Loague;391;24;1:27:34;Mooreville
Lexi Brazeal;392;23;1:27:43;Belden
Mallory Vance;409;23;1:37:22;Tupelo
Ashton Morphis;417;23;1:48:30;Potts Camp
25-29
Daphney Stanford;43;26;42:32;Oxford
Anna Margaret Ward;86;29;48:29;West Point
Jensen Jacquet;167;25;55:16;Collierville TN
Sarah-Beth Eads;182;29;56:07;Fairhope AL
Tiffany Priewe;190;29;56:35;Oxford
Mallory Symes;202;29;57:25;Tupelo
Sara Ekiss 207;28;57:32;Tupelo
Liz Cummings;215;29;58:07;Brandon
Erin Belew;241;25;1:00:09;Decatur AL
Mathilda Lail;266;25;1:02:58;Saltillo
Shelby Jackson;270;29;1:03:23;Tupelo
Emily Connell;318;29;1:09:57;Guntown
Breanna Jefcoat;331;26;1:10:58;Saltillo
Emily Newell;350;27;1:14:28;Pontotoc
Mary J Bouchillon;373;25;1:20:03;Tupelo
Lauren Williams;374;26;1:20:05;Tupelo
Kate Webb;375;26;1:20:55;New Albany
Caitlyn Purvis;376;26;1:20:58;Olive Branch
Margaret McCollough;386;27;1:24:31;Tupelo
Katelyn Alford;387;28;1:26:09;Cordova TN
Megan Guntharp;407;26;1:37:12;Tupelo
Kelly Michael;412;25;1:41:28; Starkville
Emmie Chavers;418;27;1:48:49; Pontotoc
Lacy Beth Flurry;427;28;1:51:36;Tupelo
30-34
Kate Neal;49;34;43:30;Prattville AL
Skye Guy;98;31;49:37;Cottondale
Lakan Howe;105;31;50:44;Pontotoc
Cassie Hamilton;106;31;50:45;Pontotoc
Jamie Glenn;109;31;51:01;Guntown
Jessica Garrett;115;33;51:18;New Albany
Maddie Ludt;126;32;51:57;Tupelo
Brittany Morris;130;32;52:05;Tupelo
Callan Lowe;143;31;53:22;Tupelo
Rebekah Moore;151;34;53:45;Starkville
Angela Miles;152;34;53:50;Hamilton AL
Rachel Fischer;157;31;54:15;Amory
Abby Chism;160;31;54:30;Saltillo
Marissa McDonald;218;32;58:13;Saltillo
Jillian Rogers;243;33;1:00:13;Tupelo
Sara Wright;244;32;1:00:17;Tupelo
Amanda Pounders;252;34;1:01:00;Mantachie
Kasey Holt;259;34;1:01:47;Florence AL
Kasey Cook;269;33;1:03:12;Belmont
Rebekah Byrd;278;34;1:04:38;Saltillo
Molly Whitehead;301;32;1:07:49;Saltillo
Natalie Hearn;308;34;1:08:38;Blue Mountain
Krystin White;309;31;1:08:40; Pontotoc
Anniebananie McGregor;328;31;1:10:53;Saltillo
Krist Hall;370;32;1:19:04;Saltillo
Heather Hutcherson;379;31;1:22:04; Corinth
Jennifer Lollar;383;34;1:23:15;Mooreville
Abigail Baker;384;33;1:23:49;Tupelo
Erin McBrayer;388;33;1:26:33;Blue Springs
Sara Brooks;413;32;1:42:10;New Albany
Marley Maharrey;420;32;1:49:03;Tupelo
Clarissa McCain;422;30;1:49:04;Saltillo
35-39
Anna Sloan;79;36;47:52;Tupelo
Jessica Roberts;114;37;51:16;5 Tupelo
Judy Simon;141;36;53:04; Vernon AL
Kerri McDaniels;156;38;54:14;Tupelo
Ginny Jones;164;39;54:50;Eupora
Hilary Vrocher;165;35;54:50;Birmingham
Laura Marion;211;36;57:57;Tupelo
Erin Busbea;222;38;58:34;Columbus
Jessica Bishop;228;39;59:17;Winfield AL
Tessa Capps;229;37;59:17;Nettleton
Mallory Murphree;230;36;59:18;Randolph
Melissa Moore;238;37;59:52;Pocahontas TN
Jenna Dixon;239;36;59:52; Corinth
Jacy Burcham;249;36;1:00:36;Corinth
Heather Bowen;255;39;1:01:30;Guntown
Kelli Smith;286;35;1:05:34;Saltillo
Emily Walter;292;38;1:06:19;Guin AL
Charity Bowie;306;35;1:08:25;Cookeville TN
Rebekah Wells;313;39;1:09:17;Amory
Bonnie McMillan;324;37;1:10:43;Guntown
Erin Anderson;326;35;1:10:44;Tupelo
Ginger Berry;341;38;1:12:34;Guntown
Jessica Robertson;343;35;1:12:37;Saltillo
Christy Sales;354;39;1:15:32;Belden
Rachel Simmons;377;38;1:21:47;Corinth
Terri Pickering;385;39;1:24:20;Pontotoc
Laura Phillips;395;37;1:29:04;Tupelo
Alexia Owens;399;35;1:30:13;Booneville
Dawn Bean;401;39;1:32:30;Tupelo
Hannah Maharrey;421;38;1:49:03;upelo
Rosario Rodriguez;423;37;1:49:58;New Albany
40-44
Misty Thompson;168;44 55:24;Belden
Mandy Smith;170;41;55:28;Saltillo
Natasha Mayton;200;42;57:12;Cordova TN
Amy Jaynes;220;42;58:17;Killen AL
Myra Rainey;223;41;58:58;Fayette AL
Misty Dodds;235;42;59:42;Mooreville
Laurie Cagle;240;41;1:00:04;Tupelo
Brandy Womble;247;42;1:00:35;Navarre FL
Kelly Hill;264;44;1:02:33;Tupelo
Angie Yielding;276;41;1:04:37;Golden
Stacie Tucker;290;42;1:06:15;Pisgah AL
Jackie Walton;311;40;1:09:06;Batesville
Martha Barton;332;41;1:11:03;Germantown TN
Tonya Stephenson;334;44;1:11:21;Booneville
Lisa Leatherwood;339 ;40;1:12:13;Corinth
Jill Hart;46;44;1:13:37;Tupelo
Crystal Childress;363;44;1:17:28;Columbus
Korei Brazeal;393;41 1:27:48 14:08 Belden
Jessica Wilkins;400;43;1:30:24;Corinth
Shawna Baker;414;42;1:43:01;Nettleton
Anna Beth Williams;416;41;1:46:33;Belden
45-49
Amanda Long;149;45 53:37;Tupelo
Paula Cote;181;46;56:00;Caledonia
Ruby Puckett;192;45;56:47;Iuka
Kristi Tooley;195;45;56:50;Belmont
Lori Bevering;210;46;57:53;Tupelo
Elizabeth Malone;214;46;58:01;Columbus
Valerie Hughes;237;47;59:47;Prattville AL
Lorie Peoples;250;47;1:00:36;Fulton
Mande Miller;262;47;1:02:17;Saltillo
Michelle Duncan;263;46;1:02:27;Pontotoc
Kim Byler;267;49;1:03:01;Oxford
Caroline Underwood;284;49;1:05:23;Tupelo
Carla Durham;289;49;1:06:04;Tupelo
Brandy Wright;298; 45;1:07:29;Fayette AL
Jill Thelen;312;47;1:09:14;Collierville TN
Antoinette Jeffries;321;46;1:10:25;Oxford
Karen Mullis;323;45;1:10:37;Memphis
Emily Wade;327;47;1:10:47;Collierville TN
Lesley Faulkner;345;46;1:13:34;Pontotoc
Krisi Allen;394;45;1:28:20;Oxford
Leigh Dobbs;396;47;1:29:57;Tuscumbia AL
Sandy Wright;402;48;1:33:34;Amory
Tanya Plunket;426;45;1:51:34;Arlington TN
50-54
Shervette Thomas;185;50;56:21;Franklin TN
Leslie Taylor;208;52;57:32;Tupelo
Trish Galapon;227;53;59:15;Savannah TN
Mitzi L. Moore;256;51;1:01:34;Fulton
Kim Holladay;280;52;1:04:54;Pontotoc
Donna Stewart;294;50;1:07:05;Fayette AL
Vicki Browning;338;53;1:12:12;Tupelo
Mitzi Henderson;361;53;1:17:09;Booneville
Kristy Mitchell;403;50;1:33:34;Plantersville
55-59
Becky Cates 206 72 58 57:27 9:15 Pontotoc
Kathey Minnis;212;59;57:59;Tupelo
Twana Miller;282;56;1:05:20;Saltillo
Phyllis Harris;315;56;1:09:41;Harvest AL
Kimberly Hitchcock;333;59;1:11:10;Saltillo
Sarah Jean Boggan;336;59;1:11:25;Oxford
Penny Kelly;349;58;1:13:55;Tupelo
Sherri Lazore;356; 58;1:15:57;Tupelo
Terri Blanchard;406;59;1:36:33;Traverse City MI
60-64
Lee Hartmann;176;64;55:52;Tupelo
Joy Harbin;316;61;1:09:42;Muscle Shoals AL
Darlene Reese;371;62;1:19:10;Aberdeen
Sheila Dykes;397;61;1:29:58;Olive Branch
65-69
Brenda Johnson;248;65;1:00:36;Starkville
Charlotte Bass;283;66;1:05:22;Pontotoc
Janice Davis;330;69;1:10:55;Tupelo
Suzanne Huffman;353;65;1:15:16;Starkville
Connie Defazio;357;67;1:16:28;New Albany
Barbara Jennings;366; 69;1:18:02;Memphis
70-98
Betty Gill;342;70;1:12:36;Columbus
Janis McCoy;369;71;1:19:04;Tupelo
Bonnie Partridge;381;74 1:22:22;Columbus