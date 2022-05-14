5-9
1. Lexa Aycock;287;7;1:19:00;Muscle Shoals, AL
10-13
1. Ashton Roper;120;10;54:02;Tupelo
2. Emme Rulewicz;290;12;1:19:59;Belden
3. Ellanore Wiley;326;10;1:29:25;Belden
14-19
1. Evie Crawford;50;17;46:20;Blue Springs
2. Abbey Sanders;57;14;47:14;Tupelo
3. Zoe Hendrick;88;17;50:59;Tupelo
4. Olivia Hanby;109;18;53:08;Tupelo
5. Autumn Clegg;121;15;54:07;Tupelo
6. Maice Scates;125;16;54:34; Saltillo
7. Hailey Wampler;128;16;54:48; Belden
8. Caroline Glover;150;17;56:36;Guntown
20-24
1. Allison Hanby;40;44:04;Tupelo
2. Courtney Ballard;72;23;48:56;Tupelo
3. Savannah Clayton;224;21;1:07:14;Oxford
4. Celia Peal;249;20;1:10:31;Columbus
5. Arli Cook;322;20;1:28:08;Saltillo
6. Riley Winter;333;20;1:32:05;Mooreville
7. Emma Dunaway;354;21;1:42:17;Caledonia
8. Ashton Collins;361;24;1:56:39;Tupelo
25-29
1. Ashtyn Lecompte;51;26;46:21; Belden
2. Sara Ekiss;115;29;53:30;Tupelo
3. Anne Owen;140;28;55:28;Fulton
4. Page Thorn;160;26;57:26 ;Sherman
5. Laura Rhea;232;29;1:08:34;Tupelo
6. Julia Verrell;235;28;1:08:49;Tupelo
7. Emily Williams;236;29;1:08:51;Tupelo
8. Summer Jensen;268;25;1:13:35;Pontotoc
9. Rebekah Jensen;270;25;1:13:50;Pontotoc
10. Alex Webber;313;26;1:27:14;Tupelo
11. Caitlyn Moody;317;27;1:27:33;Starkville
12. Kate Webb;323;27;1:28:11;New Albany
13. Lauren Williams;327;27;1:29:47;Saltillo
14. Mary J Bouchillon;329;26;1:29:53;Tupelo
15. Anna Huckaby;341;26;1:34:44;Guntown
16. Kelly Michael;348;26;1:39:17;Tupelo
17. Amanda Tutor;350;29;1:39:32;Saltillo
30-34
1. Liz McIntosh;61;33;47:28;Tupelo
2. Rachel Fischer;71;32;48:54;Amory
3. Hester Lowe;78;30;49:27;Tupelo
4. Abby Chism;98;32;52:02;Saltillo
5. Lori Beth Ellis;103;32;52:31;Tupelo
6. Anna Ward;108;30;53:05;West Point
7. Amanda Lane;131;32;54:54;Tupelo
8. Sara Wright;154;33;57:04;Tupelo
9. Marilyn Hopkins;157;33;57:20;Tupelo
10. Sarah-Beth Hollingsworth;162;30;57:33;Fairhope, AL
11. Jenny McCann;187;32;1:01:06;Columbus
12. Michelle O'Brien;192;34;1:02:02;Saltillo
13. Shelby Jackson;196;30;1:02:24;Tupelo
14. Brookes Prince;244;33;1:10:15;Tupelo
15. Anniebananie McGregor;262;32;1:12:26;Saltillo
16. Catherine Taylor;71;30;1:13:58;Burnsville
17. Beth Ann Horton;294;34;1:20:29;Tiplersville
18. Heather Hutcherson;295;32;1:20:29;Selmer, TN
19. Nicole Hartwell;296;32;1:20:46;Guntown
20. Hannah Brayer;338;30;1:34:31;Starkville
21. Kelly Gregory;339;32;1:34:38;Tupelo
22. Marley Maharrey;356;33;1:50:48;Tupelo
35-39
1. Emory Kirk;81;38;49:34;Corinth
2. Angela Miles;93;35;51:37;Hamilton, AL
3. Jessica Roberts;99;38;52:02;Tupelo
4. Holly Wilds;158;38;57:21;Caledonia
5. Katie House;191;38;1:01:50;Brandon
6. Lindy McManus;193;39;1:02:12;Ecru
7. Tia Doss;194;36;1:02:15;Guin, AL
8. Nicole Gooch;199;38;1:02:36;Hickory Flat
9. Lisa-Gaye Messado;202;38;1:03:18;Tupelo
10. Mallory Murphree;229;37;1:07:45;Randolph
11 Miranda Nortrom;231;38;1:08:28;Tupelo
12. Emily Walter;254;39;1:11:26;Guin, AL
13. Ashlee Harris;263;38;1:12:28;Burnsville
14. Sarah Busby;267;35;1:13:26;Saltillo
15. Micki Harper;282;39;1:16:41;Tupelo
16. Jennifer Lolla;301;35 1:22:54;Mooreville
17. Cristal I. Castañeda;319;36;1:27:40;Bruce
18. Rachel Simmons;337;39;1:34:09;Corinth
19. Nicole McCracken;349;38;1:39:30;Saltillo
20. Hannah Maharrey;357;39;1:51:06;Tupelo
40-44
1. Emily Decker;104;40;52:33;Tupelo
2. Alicia Green;142;42;55:38;Tupelo
3. Katherine Bourg;176;44;59:51;Houma, LA
4. Shanna Young;178;44;1:00:08;Saltillo
5. Brandy Womble;188;43;1:01:21;Caledonia
6. Heather Henry;200;44;1:02:45;Columbus
7. Shayna Thompson;214;40;1:05:10;Tupelo
8. Ashley Kingsley;216;41;1:05:36;Guntown
9. Misty Dodds;228;43;1:07:44;Mooreville
10. Andrea Casteel;230;44;1:08:20;Savannah, TN
11. Angie Yielding;238;42;1:09:00;Golden
12. Beth Johnson;266;43;1:13:12;Fulton
13. Rebekah Wells;280;40;1:15:47;Amory
14. Terri Pickering;285;40;1:17:43;Pontotoc
15. Kristen White;299;40;1:22:40 ;Tupelo
16. Shannon Bowers;303;42;1:23:17;Columbus
17. Angela Knight;304;41;1:23:27;Starkville
18. Kristie Dye;352;44;1:42:11;Tupelo
45-49
1. Cheri Harmon;85;46;50:10; Tupelo
2. Anna Morgan;122;48 ;54:09;Tupelo
3. Misty Thompson;144;45;55:53;Belden
4. Lori Bevering;152;47;56:47;Tupelo
5. Valerie Hughes;189;48;1:01:34;Prattville, AL 10
6. Michelle Claeys;220;46;1:06:18;Counce, TN
7. Lorie Peoples;234;49;1:08:41;Fulton
8. Emily Bell;258;48;1:12:12;Iuka
9. Bethany Franks;260;49;1:12:15;Iuka
10. Chasity Tate;269;46;1:13:40;Shannon
11. Mandy Stone;281;45;1:16:36;Detroit, AL
12. Bridgitt Fleming;302;49;1:23:04;Tupelo
13. Tara Byers;311;48;1:26:43;Hamilton, AL
14. Melissa Chatham;328;49;1:29:49;Fulton
15. Amanda Angle;331;46 1:30:43;Belden
16. Tanya Plunkett;335;46 1:32:56;Arlington, TN
50-54
1. Caroline Underwood;218;50;1:05:52;Tupelo
2. Kim Holladay;255;53;1:11:30;Pontotoc
3. Mitzi Henderson;272;54;1:13:59;Booneville
4. Vickie Emerson;273;53;1:14:08; Guin, AL
5. Melissa Dunaway;291;50;1:19:59;Caledonia
6. Loretta Carter;298;52;1:22:12;Sulligent, AL
7. Amy Oates;342;51;1:35:46;Belden
8. Natalie Richey;343;50;1:36:36;Tupelo
55-59
1. Teresa Lawler;233;58;1:08:36;Phil Campbell, AL
2. Christy Miller;237;58;1:08:59;Tupelo
3. Lee Anne Barnes;286;57;1:18:08;Tupelo
4. Penny Kelly;297;59;1:21:35;Tupelo
60-64
1. Teresa Proffitt;227;61;1:07:36;Columbus
2. Sarah Boggan;257;60;1:12:00;Oxford
3. Kimberly Hitchcock;265;60;1:12:48;Saltillo
4. Sherry Fuqua;278;61;1:15:18;Tupelo
5. Mary Avant;279;60;1:15:39;Tupelo
6. Kathy Haynes;292;62;1:20:00;Houlka
7. Darlene Reese;310;63;1:26:20;Aberdeen
8. Christine Haynes;332;61;1:30:56;Clinton
9. Sheila Dykes;344;62;1:37:14;Olive Branch
10. Tamara Brown;363;60;1:58:46;Tupelo
65-69
1. Brenda Johnson;208;66;1:04:07;Starkville
2. Charlotte Bass;259;67;1:12:15;Pontotoc
3. Janet Gardner;274;66;1:14:20;Pontotoc
70-74
NONE
75-98
1. Betsy Brown;307;75;1:24:52;Tupelo