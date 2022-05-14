5-9

1. Lexa Aycock;287;7;1:19:00;Muscle Shoals, AL

10-13

1. Ashton Roper;120;10;54:02;Tupelo

2. Emme Rulewicz;290;12;1:19:59;Belden

3. Ellanore Wiley;326;10;1:29:25;Belden

14-19

1. Evie Crawford;50;17;46:20;Blue Springs

2. Abbey Sanders;57;14;47:14;Tupelo

3. Zoe Hendrick;88;17;50:59;Tupelo

4. Olivia Hanby;109;18;53:08;Tupelo

5. Autumn Clegg;121;15;54:07;Tupelo

6. Maice Scates;125;16;54:34; Saltillo

7. Hailey Wampler;128;16;54:48; Belden

8. Caroline Glover;150;17;56:36;Guntown

20-24

1. Allison Hanby;40;44:04;Tupelo

2. Courtney Ballard;72;23;48:56;Tupelo

3. Savannah Clayton;224;21;1:07:14;Oxford

4. Celia Peal;249;20;1:10:31;Columbus 

5. Arli Cook;322;20;1:28:08;Saltillo

6. Riley Winter;333;20;1:32:05;Mooreville

7. Emma Dunaway;354;21;1:42:17;Caledonia

8. Ashton Collins;361;24;1:56:39;Tupelo

25-29

1. Ashtyn Lecompte;51;26;46:21; Belden 

2. Sara Ekiss;115;29;53:30;Tupelo

3. Anne Owen;140;28;55:28;Fulton

4. Page Thorn;160;26;57:26 ;Sherman 

5. Laura Rhea;232;29;1:08:34;Tupelo 

6. Julia Verrell;235;28;1:08:49;Tupelo

7. Emily Williams;236;29;1:08:51;Tupelo 

8. Summer Jensen;268;25;1:13:35;Pontotoc

9. Rebekah Jensen;270;25;1:13:50;Pontotoc 

10. Alex Webber;313;26;1:27:14;Tupelo

11. Caitlyn Moody;317;27;1:27:33;Starkville 

12. Kate Webb;323;27;1:28:11;New Albany

13. Lauren Williams;327;27;1:29:47;Saltillo

14. Mary J Bouchillon;329;26;1:29:53;Tupelo

15. Anna Huckaby;341;26;1:34:44;Guntown

16. Kelly Michael;348;26;1:39:17;Tupelo

17. Amanda Tutor;350;29;1:39:32;Saltillo

30-34

1. Liz McIntosh;61;33;47:28;Tupelo

2. Rachel Fischer;71;32;48:54;Amory

3. Hester Lowe;78;30;49:27;Tupelo

4. Abby Chism;98;32;52:02;Saltillo

5. Lori Beth Ellis;103;32;52:31;Tupelo

6. Anna Ward;108;30;53:05;West Point

7. Amanda Lane;131;32;54:54;Tupelo

8. Sara Wright;154;33;57:04;Tupelo

9. Marilyn Hopkins;157;33;57:20;Tupelo

10. Sarah-Beth Hollingsworth;162;30;57:33;Fairhope, AL

11. Jenny McCann;187;32;1:01:06;Columbus

12. Michelle O'Brien;192;34;1:02:02;Saltillo

13. Shelby Jackson;196;30;1:02:24;Tupelo

14. Brookes Prince;244;33;1:10:15;Tupelo

15. Anniebananie McGregor;262;32;1:12:26;Saltillo

16. Catherine Taylor;71;30;1:13:58;Burnsville

17. Beth Ann Horton;294;34;1:20:29;Tiplersville

18. Heather Hutcherson;295;32;1:20:29;Selmer, TN

19. Nicole Hartwell;296;32;1:20:46;Guntown 

20. Hannah Brayer;338;30;1:34:31;Starkville 

21. Kelly Gregory;339;32;1:34:38;Tupelo

22. Marley Maharrey;356;33;1:50:48;Tupelo

35-39

1. Emory Kirk;81;38;49:34;Corinth

2. Angela Miles;93;35;51:37;Hamilton, AL

3. Jessica Roberts;99;38;52:02;Tupelo

4. Holly Wilds;158;38;57:21;Caledonia

5. Katie House;191;38;1:01:50;Brandon

6. Lindy McManus;193;39;1:02:12;Ecru

7. Tia Doss;194;36;1:02:15;Guin, AL

8. Nicole Gooch;199;38;1:02:36;Hickory Flat

9. Lisa-Gaye Messado;202;38;1:03:18;Tupelo 

10. Mallory Murphree;229;37;1:07:45;Randolph 

11 Miranda Nortrom;231;38;1:08:28;Tupelo

12. Emily Walter;254;39;1:11:26;Guin, AL

13. Ashlee Harris;263;38;1:12:28;Burnsville

14. Sarah Busby;267;35;1:13:26;Saltillo

15. Micki Harper;282;39;1:16:41;Tupelo 

16. Jennifer Lolla;301;35 1:22:54;Mooreville 

17. Cristal I. Castañeda;319;36;1:27:40;Bruce 

18. Rachel Simmons;337;39;1:34:09;Corinth 

19. Nicole McCracken;349;38;1:39:30;Saltillo 

20. Hannah Maharrey;357;39;1:51:06;Tupelo 

40-44

1. Emily Decker;104;40;52:33;Tupelo

2. Alicia Green;142;42;55:38;Tupelo

3. Katherine Bourg;176;44;59:51;Houma, LA

4. Shanna Young;178;44;1:00:08;Saltillo

5. Brandy Womble;188;43;1:01:21;Caledonia

6. Heather Henry;200;44;1:02:45;Columbus 

7. Shayna Thompson;214;40;1:05:10;Tupelo

8. Ashley Kingsley;216;41;1:05:36;Guntown

9. Misty Dodds;228;43;1:07:44;Mooreville

10. Andrea Casteel;230;44;1:08:20;Savannah, TN

11. Angie Yielding;238;42;1:09:00;Golden

12. Beth Johnson;266;43;1:13:12;Fulton

13. Rebekah Wells;280;40;1:15:47;Amory

14. Terri Pickering;285;40;1:17:43;Pontotoc

15. Kristen White;299;40;1:22:40 ;Tupelo

16. Shannon Bowers;303;42;1:23:17;Columbus 

17. Angela Knight;304;41;1:23:27;Starkville

18. Kristie Dye;352;44;1:42:11;Tupelo

45-49

1. Cheri Harmon;85;46;50:10; Tupelo

2. Anna Morgan;122;48 ;54:09;Tupelo

3. Misty Thompson;144;45;55:53;Belden

4. Lori Bevering;152;47;56:47;Tupelo

5. Valerie Hughes;189;48;1:01:34;Prattville, AL 10

6. Michelle Claeys;220;46;1:06:18;Counce, TN

7. Lorie Peoples;234;49;1:08:41;Fulton

8. Emily Bell;258;48;1:12:12;Iuka

9. Bethany Franks;260;49;1:12:15;Iuka

10. Chasity Tate;269;46;1:13:40;Shannon

11. Mandy Stone;281;45;1:16:36;Detroit, AL

12. Bridgitt Fleming;302;49;1:23:04;Tupelo

13. Tara Byers;311;48;1:26:43;Hamilton, AL

14. Melissa Chatham;328;49;1:29:49;Fulton

15. Amanda Angle;331;46 1:30:43;Belden

16. Tanya Plunkett;335;46 1:32:56;Arlington, TN 

50-54

1. Caroline Underwood;218;50;1:05:52;Tupelo

2. Kim Holladay;255;53;1:11:30;Pontotoc

3. Mitzi Henderson;272;54;1:13:59;Booneville

4. Vickie Emerson;273;53;1:14:08; Guin, AL

5. Melissa Dunaway;291;50;1:19:59;Caledonia 

6. Loretta Carter;298;52;1:22:12;Sulligent, AL 

7. Amy Oates;342;51;1:35:46;Belden

8. Natalie Richey;343;50;1:36:36;Tupelo

55-59

1. Teresa Lawler;233;58;1:08:36;Phil Campbell, AL

2. Christy Miller;237;58;1:08:59;Tupelo

3. Lee Anne Barnes;286;57;1:18:08;Tupelo

4. Penny Kelly;297;59;1:21:35;Tupelo

60-64

1. Teresa Proffitt;227;61;1:07:36;Columbus

2. Sarah Boggan;257;60;1:12:00;Oxford

3. Kimberly Hitchcock;265;60;1:12:48;Saltillo

4. Sherry Fuqua;278;61;1:15:18;Tupelo

5. Mary Avant;279;60;1:15:39;Tupelo

6. Kathy Haynes;292;62;1:20:00;Houlka

7. Darlene Reese;310;63;1:26:20;Aberdeen 

8. Christine Haynes;332;61;1:30:56;Clinton

9. Sheila Dykes;344;62;1:37:14;Olive Branch 

10. Tamara Brown;363;60;1:58:46;Tupelo

65-69

1. Brenda Johnson;208;66;1:04:07;Starkville

2. Charlotte Bass;259;67;1:12:15;Pontotoc

3. Janet Gardner;274;66;1:14:20;Pontotoc

70-74

NONE

75-98

1. Betsy Brown;307;75;1:24:52;Tupelo

john.pitts@djournal.com

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