East Union Honor Roll
4th Nine Weeks
East Union Honor Roll
4th Nine Weeks
Special Honor Roll
3rd Grade
Katie Jewel Coker, Allie Rae Grisham, Jaizlynn Zaniyah Sharniece Johnson, Taylor Jayde Neathery, Kyla Maria Porch and Ramey Jane Roberson
4th Grade
Jobe Alan Basden, Danielle Lynn Braswell, Brayden Lee Briggs, Lyla Marie Brock, Addalyn Arabella Eaton, Bella Grace Foster, Dakota Jamison, Bella Caitlyn Rakestraw, Thomas Maddox Treadaway and Asher Brayden Wages
5th Grade
Zane Lee Baker, Lucy Ellen Cochran, Lillianna Raine Dunnam, Jackson Wyatt Hogue, Daelyn Jade.Holloway, Wyatt Trace Humphreys, Reagan Annise Johnson, Madison Reese Robbins, Keegan Laura-Sue Sides, Preston Jay Sloan, William Shane Swanson, Rose Marie Webb and Isabelle Leigh Williams
6th Grade
Josie Mae Bell
7th Grade
Tristan Cole Baldwyn, Leighann Faith Briggs, Skylin Reyn Gause and James Hudson White
8th Grade
Wesley Allen Hicks, Gabriel Ryan Rakestraw, Ava Rose Smith and Camren Reed Wages
9th Grade
Emma Catherine Akins, Emma Rae Boatner, Lindsey Ross Cochran, Olivia Ann Elder, Charles Riley Gentry, Elizabeth Marie Hardin, Caleb Alan Johnson, Daisy Diane Johnson, Everett Kent Johnson, Taylor Jade Oliver, Levi James Pannell, Braden Elisha Pierce, Daniela Romero, Juan Pablo Romero, Connor Andrew Timms and Luke Austin Wood
10th Grade
Danielle Nicole Ashley, Rudy Thomas Baldwyn, Thad Russell Bell, Joshua Hughes Duley, Rachel Leigh Gentry, Mary Grace Herod, Brooklyn Renea Hunt, Levi Christian Johnson, John Bailey Meinz, Austin Cole Nichols, Jorja Jewel Roberson and Caroline May-Lin Wilkinson
11th Grade
Logan Walker Akins, Annalise Morgan Bailey, John Christopher Basil, Greyson Dewey Blair, Emily Madison Coggin, Karley Nichole Conwill, Zachary Taylor Davis, Anna Lauren Dunaway, Alexis Sierra Floyd, Micah Zane Fulgham, Gavin Luke Hall, Bradley Wayne Hampton, Cade Riley Howell, Jeffrey Noah Johnson, Luke Caleb Laird, Timothy Kaleb Pannell, Jeremy Wayne Rakestraw and Callie Beatrice Smith
12th Grade
Kaitlin Elizabeth Boatner, John Christopher Briggs, Jamerica Briunna Chaney, Tiffany Michelle Compton, Kolby Dean Gray, Aaron Lee Hall, Gracie Nicole Hill, Micheal Lloyd Jones, Taylor Ford McDonald, Anna Elizabeth Mims, Chandler Lane Moody, Noah Andrew Nieminen, Mary Kate Nobles, Christopher Jake Patterson, Jessie Carolyn Roberts, Isaiah Nolan Sheffield, Noah Evan Watts, Hannah Grace White and Madison Taylor Yarbrough
Regular Honor Roll
3rd Grade
John Maddox Akins, Bhan Rylee Argo, Rylan James Bender, Gracie Mae Cayson, Christopher Dale Coker, Ullien Sky Coltharp, Jazlyn Nicole Deason, Emari Ane Flemings, Griffen Walter Godbold, Jon Carter Goodwin, Wade Aiden Grayson, Tanner Lee Griffin, Colton James Harpole, Tanner Rhea Harpole, Isabella Danielle Helton, Riley Jordan Hogue, Cooper Thomas Hood, Levi Shane Hudson, Wyatt Ray Johnson, Evelyn Martinez, Emsley Blake McCombs, Dreyden Anthony Mcghee, lzabela Mendoza, Liddy James Miller, Colton Reed Pannell, Austin Lane Pickens, Mark Tallen Taylor, Samuel Reid Thomas and Case Merle Watson
4th Grade
Keiton Lane Belk, Allie Grace Boykin, Landon Cole Carroll, Kynleigh Alise Carter, Marley Claire Clayton, Addison Grace Corley, Addison Claire Courtney, Emma Grace Crowe, Olivia Maurine Daniels, Lucas Cole Duggar, Robert David Dye III, Zoeey Rose Foster, Colten Elijah Goad, Ava Lyn Gray, Bentley Curtis Greenhill, Cooper James Lavanway, Gabriel Reese Ligon, Quinton Elliott Mink, Callie Dagen Nix, Jayden Gage Stanford, Maci Jade Taylor, Jack Dalton Waldon, Cayson Joshua Westmoreland, Kayden Danielle White, Grayson Shane Whitfield, Isabella Marie Willard and James David Young
5th Grade
Halle Jo Blythe, Lilly Beth Bruce, Kenley Brooke Conwill, Alyson Rayne Davies, Destiney Laurine Dillard, William Cass Felks III, Braydon Noah Jackson, Canaan Reece Johnson, Haden Evan Kidd, Jayden Kenley Miller, Chloe Resha Pannell, Eldriana Ryhanna Janae Payne, Ainsley Reese Porch, Bailie Ann Rager, Summer Gail Scott, Elizabeth Grace Sparks and Lilly Mae Watson
6th Grade
Emma Claire Adams, Ethan James Adams, Jayla Mackenzie Brown, James Coltton Dean Chism, Caleb James Coker, Joshua Ryan Dancy, Micah R Dancy, Avery Claire Easterling, Luke Thomas Elder, Ethan Charles Erwin, Ada Jean Gentry, Dakota Layne Gentry, Kylee Faith Hatcher, Carmyn Hill, Zachary Aidan Johnson, Ethan Hunter Lamontagne, Colt Allen Lavanway, Mason Brady Maddox-Verrell, Maci Rae Mclellen, Drew Alivia Mink, Olivia Lynn Pannell, Austyn Raye Patterson, Callyn Hensley Richardson, Roxie Jo Roberson, Emma Faye Sawyer, Emma Nicole Sheffield, Mason Walker Taylor, Elisa Mckenzie Vardaman, Michael Aaron Wigington, Heath J Wilkinson, Kwaume' Le'Angeles Re-Sharrd Woods
7th Grade
Emma Kate Belue, Ella Rae Boykin, Olivia Kathryn Butler, Julia Sunshine Fulgham, Lillie Ann Grace Hampton, Lucy Kyndall Haynes, Bethany Renae Hazel, Emily Vance Herod, Charles Drew Hollimon, Joanna Martinez-Romero, Jaxon Brady Mims, Drake Nathaniel Morris, Mason Taylor Nanney, Samantha Paige Neathery, Madison Caroline Porter, Sarah Jade Swanson, Douglas Hagen White, Eliza Morgan Whitenton and Zachary Tyler Yarbrough
8th Grade
Garrett Matthew Adams, Briar Cole Carr, Addison Grace Clayton, Travis Dean Comstock, Brianna Grace Courtney, Jessica Marie Dancy, Peyton Matthew Foster, Hayden Andrew Frazier, Chloe Ann Greenhill, Aryanna Macara Hattix, Jennifer Marley Helms, Dakota Lea Hines, Jefferson Seth Johnson, Briley Clare Lesley, Chance Grayson McLellen, Abbygail Kate Miller, Andrew Lee Payne, Lauren Isabella Roberts, Katie Brynn Sherwood, Clara Beth Short, Jadon Michael Snyder, Addison Rileigh Squires, Avelee Faith Stephenson and Jason Riley Williams
9th Grade
Edie Nicole Beaty, Ethan Edward Bruce, Laura Nicole Cobb, John Morgan Evins, Brandon Luke Foster, Brandon Kole Goolsby, Keith Allan Goolsby, Alexandria Danielle Gregory, Savannah Quae Hall, Mia Ainsley Hutcheson, Leah Nicole Jeter, Abby Kate Patterson, Anna Elizabeth Ray, Kinslee Nicole Richey, Sydney Grace Sanford and Emma Kayley Kathryn Wages
10th Grade
Alice Paige Akins, Alyse Nicole Backlin, Caleb Dean Bishop, Conner Riley Bishop, Eli Reed Erwin, Carissa Rena Fuller, Cierra Isabelle Goad, Zoe Lynn Grant, Skyler Steven Hunt, Taylor Lillian-Meryl Hunt, Audrey Paige Morgan, Annie-Laurie Abigail Nieminen, Kadin Michael Owens, Joshua Logan Pickens, David Collin Stephens, John Tyler Walton, Kaitlyn Dyan Watson, Walker Logan West, Harleigh Bree Wheelington and Peyton Mckenna Wildman
11th Grade
Tristan Marley Dye, Kirsten Michelle Hitt, Cayley Elaine Johnson, Bradley Jeremiah McBrayer, Carter Lee Phillips, Colton Drew Plunk, Kylie Michelle Rackley, John Dillon Rakestraw, Rachel Hayley Rich, Savannah Hope Robbins, Autumn Montana Rowan, Brayden Alistair Stephenson, Mason Kade Timmons and Peyton Skipworth Wages
12th Grade
Majestic Lashawn Ball, Dustin Michael Clark, Bryanne Grace Dill, Brooklynn Mackenzie Goad, Elizabeth Ann Hall, Maggie Brooke Hawkins, Joshua Lee Henderson, DeJuan Deonta Hubbard, Sylvia Maeson Mcvey, Macy Lane Moorehead, Saylee Katrina Pannell and Andrew Reid Pilcher