New Albany Middle School honor roll
4th Nine Weeks
All A’s
Ava Victoria Algee, Annie Claire Allen, Lilly Ana Allen, Riley Kate Anderson, Lessie Jo Black, Jon Mac Blackburn, Chandler Ivy Blissett, Joseph Evan Bolen, Bradyn Renick Bowman, Aiyana Brock,
Damaurious Edasious Nichez Brudnicki, Allie Claire Bullock, Zakathryn Cameron, Josie Livingston Campbell, Kierra Nichole Carter, Ashley Castelan, Leslie Castelan, Sylvia Chen, Joshua Cade Childs, Callie Jewel Chism, Dalton Michael Chism, William Catlin Chism, William Cody Chosich, Kilee Laine Chunn, Ziyanna Alyse Clay, Caurie Marie Clayton, Heidi Susanne Clayton, Owen Eans Clayton, Reece Kathryn Lynette Cobb, Cameron Zane Coker, Annsley Grace Coleman, Sean Carter Coleman, Ethan Clint Conlee, Aubrey Noel Cook, Madison Aurielle Cook, Morgan Imani Alexis Cook, Anderson Kent Crews, Sarah Nichole Crowe, Katie Grace Dallas, Hayes Faulkner Daniel, Tin Quoc Dao, Lauren Faith Davis, Carine Luna Delfin, Samuel Cooper Derrick, Thomas Isaac Duncan, Nicholas Alexander Dunson, Matthew Graham Durrett, Cierra Tynese Earl, Cortland Da'Shaun Earl, Afrah Hazem Fadhel, Brianna Gwinn Ferguson, John Alexander Ferrell III, Adam Ray Flint, Christian Isaias Fonseca, Kayla Kieonna Lasha Foster, Katie Elizabeth Freeman, Brooklyn Ivy Garcia, Charles Everett Garrett, Jon Everett Garrison, Summer Nichole Gaskin, Joshua Braxton Germany, Tristan Miller Godwin, Samantha Michelle Gonzalez, Natalya Leilani Mylean Gordon, Jacqueline Guerrero, Joey Levi Hale, Avery Claire Hall, Landon Reed Hall,
John Gage Harrell, Leah Isabella Harrell, Samantha Nicole Harrison, Manning Alston Hawkins, Luke Braeden Henry, William Hunter Henson Jr., Casey McKenzie Hernandez, Jerry Hernandez, Kevin Alvaro Hernandez, Lauren Elizabeth Hobson, Laken McKenzie Hopkins, Angel Solei Howell, Chloe Morgan Hudson, Timothy Elijah Hunt-Bean, Dylan Carr Jackson, Marley Paige Jackson, Anthony Izaya Jenkins, Annabelle Grace Johnson, Caitlin Lana Jones, Jack Gordon Keener, Mason Reed Keener, Devin Michael Kelley, Lucy Hughes King, Aleigha Lasha Knox, Monte Carter Ladner, Richard Mitchell Ladner, Brayden Samuel Langley, Gina Grace Lesley,
Madison Leeann Little, Nicholas Dastan Little, Brendan Chance Littlejohn, Samuel Owen Littlejohn, Eduardo Miguel Lopez, Maria Melanie Lopez, Chandler Wyatt Mathis, Addison Paige Mayo, Ella Rose McClain, Jamison David Miller, Joshua Michael-Lucien Miller, Joseph Edward Milligan III, Caleb Montes, Mersadise Lashae Montgomery, Alexis Danielle Moody, Elizabeth Ivy Moore, George Benard Murff, Gregory McBride Nelson, Ahimya Cheyenne Nesbit, Jaylan Terelle Nesbit, Collin Lee Nolen, Candace Ysabelle Idpan Ordaz, Marbella Alessandra Ortega, Grace Ann Osgood, Joselyn Guadalupe Osorio, Addison Christina Owen, Paul Cooper Owen, Mehek Parida, Jay Jajdish Patel, Prarthana Kaushiklal Patel, Carly Grace Pegues, Ryleigh Ann Pickens, Caden Scott Pipkin, Mia Suarez Regalado, Caroline Olivia Renfrow, Jaslyn Briseis Reyna,
Eric Camden Rich, Owen Andrew Richey, Emma Claire Roaton, Isabelle Faith Robbins, Dakota Hunter Roberts, Logan Lee Robertson, Allie Faith Robinson, Bethany Lynn Robinson, Madison Mae Rodgers, Juan Pablo Romero-Rodriguez, Asia Celyse Rooker, Victoria Grace Rutherford,
Emily Claire Rutledge, Caroline Evans Sanders, Autumn Claire Schlueter, Julianna Leigh Scott, Gabrielle Rayann Shackleford, Lilly Lauren Shannon, Robert Maxwell Sheffield, Braden Glen Shettles, Jacob Aaron Simmons, Gnyria Ariell Simpson, Will Madison Speck, Gabrielle Monique Starks, Lilly Kathryn Stout, Nicole Ann Strockbine, Mason Lee Tate, Carson Lee Taylor, Reed Bradley Taylor, Aiden Michael Thomas, William Brant Thomas, Brysen Reed Thompson, Benjamin Tirado, Kaycee Todd, Lela Jo Trout, Teelie Catherine Tyer, Bailey Grace Underwood, Ashley Arrezola Vazquez, Maria Fernanda Vega, Addison Leigh Vetovitz, Jackson Carter Waldon, Isebella Willow White, Mary Margaret White, Dalton Benjamin Whiteside, Avery Mykel Emmanuel Williams, Evan Matthew Williams, Emma Caleigh Faye Wright and Kaylyn Jade Yarbrough
A's & B’s
Jakeb Colton Adair, Eva Catherine Aldridge, Avary Elise Allen, Corine Devine Anderson, Antwonette Shellette Baker, Jennifer Elise Baker, William Devon Barber, Elizabeth Claire Bernethy, Luke Damon Bernethy, Yasmine NyShea Billings, Riley Danae Blackard, Duffie Tavarion Bowen, Travell Jaron Bowen, Jada Laterrica Brooks, Hannah Marie Brown, Thomas Wade Burns, Julia Grace Butler, Rodney Darrell Campbell, Avery Elija Cathey, Jacob Wesley Christ, Kadrien O'Raden Clemmer, Alex Brayden Coats, Steven Jeremiah Coker, Zariah Anajae Conner, Destiny Grace Cook, Tayla Gabrielle Cook, Ruby Cortez, Keona Licole Crayton, Payton Grace Criddle, Allison Daniela Cruz, Elian Cuellar, Haley Brooke Dains, William Brennon Davidson, John Gray Davis, Lauryn Savannah Deaton, Logan Douglas Deaton, Cooper Hardin Dodds, Mary Claire Dunn, Alissa Pearl Dykes, Nicholas Dean Edwards, Kayley Lynn Ellington, Fatima Berenice Falcon, Rileigh Tanea Faulkner, Katie Marlene Favela, Kelany Elise Fields, Christian Pryce Finley, Steven Shantan Finley Jr., Janiyah Elise Fleming, Ashley Hernandez Flores, Anyha Elizabeth Cole Foster, Andrew Whitten Freeman, Madison Frances Gann, Christopher William Garcia, David Eugene Gardner Jr., Christopher Isaiah Gibbs, Issac Myliek Gilbert, LaDarren Damond Gilbert, Hunter Blake Goforth, Matthew Caysen Graham, Joni Dianne Grose, Alexia Dezaray Gullick, Tiffany Dawn Hall, Richard Clayton Hardy Jr., Marlay Anntunet Harrell, Autumn Symone Harris, Kamisha Latrice Harris, William Belton Hefner, Telucia Lyne Hensley, Christiano Ronaldo Hernandez, Michael Hernandez-Valles, Jayden Alexzanor Hicks, Jonathan Drew Hobson, Logan Ellis Hogue, Lakendrick Tyree Holleman, Brady Tyler Horne, Kaden Malachi House, Ezekiel Tyreick Houston, Amari rob Hubbard, Aidan Ladell Ingram, Jayla Brianna Ingram, Nevaeh Mariana Joy Ingram, Darion Latreston Jackson, Venerche Jett, Alana Brooke Johnson, DeMarion Marquis Johnson, Kamari Jamal Johnson, Phillip Lane Johnson, Jamirah LaSha Judon, Triniti Samon Judon, Landry Adele Kent, Armoni Xia Xian Moore King, Kylan ZyAere King, Caylee Addison Knox, Mariah Breann Knox, Nathan Anthony Lee, Victoria Kiierstenlyn Lee, Kylan Jermaine Lindsey, Jamya Latarice Lipford, Rhianna Ashanti Lipford, Skylan Hines Lipsey, Hector Marcial, Jarvin David Matamoros, Jordyn Leighann Mathis, Triston Matthew McPhail, Kali Jo Mercer, Shaylee Morgan Moody, Sammuel Brock Morton, Dylan Joseph Niven, Curtis Jerell Nugent, Ingrid Ojeda, Janayla Lee Johneller Oliver, Jannell Jelena Ordaz, Naomi Galvez Osorio, Israel Padron, Shyam Dinesh Patel, Gael Paul Perez, Jorge Luis Perez, Isela Noemie Perez-Huerta, Emmy Grace Perkins, Tarah Marie Pickens, Elizabeth Catherine Pitts, Ella Grace Porter, John Thomas Prather, Braxton Reed Presley, Tilayla McKayden Price, Kenia Ramirez, Giovanni Ramirez-Carranza, Laura Preston Ranager, Benjamin Jobe Reed, Chance JaPerris Robinson, Dedric Montroy Robinson Jr., Zyon Mathias Jocquise Robinson, Daniella Paige Roque, Kaleum Tosohn Shaw, Jamie Ladale Shorter, Kaleb O'Brian Shumpert, Gkyria Teriell Simpson, Mackenzie Denise Simpson, Dalton Brock Sisk, Nylaijah Malai Smith, Luis Eduardo Soto, Jordan David Syms, LaTravis Isisah Mickavis Tables, Grayson Lee Tate, Eli Samuel Taylor, Christopher Jacob Thomas, Rosa Icela Valtierra, Seth James Vancil, Edwin Alejandro Vargas, DeKylan Iverson Wade, Myles Arlin Weathers, Allen Clark White, Layla Mae Whitehorn, Haylee Brooke Whiteside, Noah Riley Wilder, Finn Robert Willis, David Kyle Wommack, Zion Elisabeth Woods, Matthew Keaton Young and Starlyn Grady Young