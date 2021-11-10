New Albany Elementary School has announced its Citizens of the Month for October. 

K-2 citizens of the month are, in no particular order, Jamiricle Jordon, Kaylee Rodgers, Ann Perry Murphy, Collin Peters, Kaylee Vallejo, Ayden Mack, Layla Salas, Rylee Garrett, Riggs Samples, Pipa Clayton;

Genesis Carranza, Clara Jane McMillian, Devonte Conley, Shyne Caldwell, Reagan Howard, McKenzie Page, Anne Kate Henson, Ethan Oliver, Andrew Latham, Nate Russell;

Sai’hara Peatry, Makinsley Vasser, Camila Tinajero, Rylee Jarvis, Maxim Milligan, Shelby Owens, Anna Grace Moore, Isabella Lopez, Olivia Hart Cagle and Avery Grey Robbins.

Grade 3-5 citizens of the month are, in no particular order, IIan Marquin, Lucie Ozbirn, Blessing Humphries, Henry Peters, Ryder Garvey, Tucker Randolph, Khloe Tucker Willow Williams, Kharie King, Reagan Sloan;

Abby Waldon, Cora Brockway, Sebastian Moreno, Brace Bowman, Abbi Buchanan, Sarah Irby, Landon, Lucovich, Gracie Duncan, Melina Duncan, Katelyn Aldridge;

Caleb Parker, Pablo Pacheco, Devon Spencer, Kaitlyn Phillips and Ava Denning.

lynn.west@journalinc.com

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