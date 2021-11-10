K-2 citizens of the month are, in no particular order, Jamiricle Jordon, Kaylee Rodgers, Ann Perry Murphy, Collin Peters, Kaylee Vallejo, Ayden Mack, Layla Salas, Rylee Garrett, Riggs Samples, Pipa Clayton;
Genesis Carranza, Clara Jane McMillian, Devonte Conley, Shyne Caldwell, Reagan Howard, McKenzie Page, Anne Kate Henson, Ethan Oliver, Andrew Latham, Nate Russell;
K-2 citizens of the month are, in no particular order, Jamiricle Jordon, Kaylee Rodgers, Ann Perry Murphy, Collin Peters, Kaylee Vallejo, Ayden Mack, Layla Salas, Rylee Garrett, Riggs Samples, Pippa Clayton;
Genesis Carranza, Clara Jane McMillian, Devonte Conley, Shyne Caldwell, Reagan Howard, McKenzie Page, Anne Kate Henson, Ethan Oliver, Andrew Latham, Nate Russell;
K-2 citizens of the month are, in no particular order, Jamiricle Jordon, Kaylee Rodgers, Ann Perry Murphy, Collin Peters, Kaylee Vallejo, Ayden Mack, Layla Salas, Rylee Garrett, Riggs Samples, Pipa Clayton;
Genesis Carranza, Clara Jane McMillian, Devonte Conley, Shyne Caldwell, Reagan Howard, McKenzie Page, Anne Kate Henson, Ethan Oliver, Andrew Latham, Nate Russell;
K-2 citizens of the month are, in no particular order, Jamiricle Jordon, Kaylee Rodgers, Ann Perry Murphy, Collin Peters, Kaylee Vallejo, Ayden Mack, Layla Salas, Rylee Garrett, Riggs Samples, Pippa Clayton;
Genesis Carranza, Clara Jane McMillian, Devonte Conley, Shyne Caldwell, Reagan Howard, McKenzie Page, Anne Kate Henson, Ethan Oliver, Andrew Latham, Nate Russell;
New Albany Elementary School has announced its Citizens of the Month for October.
K-2 citizens of the month are, in no particular order, Jamiricle Jordon, Kaylee Rodgers, Ann Perry Murphy, Collin Peters, Kaylee Vallejo, Ayden Mack, Layla Salas, Rylee Garrett, Riggs Samples, Pipa Clayton;
Genesis Carranza, Clara Jane McMillian, Devonte Conley, Shyne Caldwell, Reagan Howard, McKenzie Page, Anne Kate Henson, Ethan Oliver, Andrew Latham, Nate Russell;