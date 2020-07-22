West Union 4th Nine Weeks Honor Roll
3rd Grade
Special Honor Roll
Khloe Ann Childers, Claudia Elizabeth Cross, Abigail Paige Fuller, Jovie Caroline Hall, Nathan Lee Pounders and Jacob Dean Turner
Regular Honor Roll
Natalie Brewer, Mason Gage Butler, Mason Gray Coffey, Emma Kate Cooper, Kinsley Lynn Echols, Riley Cooper Flint, Mckenzie Gilliam, Lucas T Graham, Emari Payton Jumper, Malin Brielle Killough, Willow Bryar Killough, Ganon Howe Manning, Whitney McDaniel, Griffin Elaine Melton, Carter Levi Price, Alfred Ray Quong, Santana Marie Rodgers, Westin Tuff Taylor, Emma Claire Thornton, Cayden Williams and Rivers Lane Yates
4th Grade
Special Honor Roll
Baker Reed Brown, Anabel Brooke Clark, Graham Oliver Hall, Caiden Eli Jackson, Aiden Cade Meeks, Mason D. Moffatt, Cohen Tice Moore, Cooper Alan Newby, Jacob Dylan Pairmore, Lauren Nichole Roten, Ava Grace Russell, Abigail Elise Skelton, Amya Alivia Slack, Emma Cate Smith and Lola Grace Smithey
Regular Honor Roll
Emma Faith Berryhill, Nathaniel Jaimeson Churchill, Trisha Culver, Logan Marshall Douglass, Kaylee Marie Sierra Edwards, Lucy Lou Jumper, Emerie Merit Little, Jed-rucker Garrison Long, Joshua Gabriel Messer, Callie Elizabeth Ross, Kaden Jace Rossell, Lindsey Roten, Carmen Alexander Taylor, Peyton Olivia Taylor, Jaylynn Elizabeth Thomas, Kaylee Ann Turner, Max Adam Willard, Charles Westin Kole Williams, Joel Robert Windham, Symon M Wooten and Lilly Ross Youngblood
5th Grade
Special Honor Roll
Kylie Marie Davenport, Jake Finner Foreman, Jaxon Haynie Herod, Ryleigh Brynn Killough, Drew Anthony Stanton and Emma Grace Turner
Regular Honor Roll
Colton Gage Borden, Cole Coffey, Kelsey Elise Coffey, Samantha Gail Coleman, Luke R Conlee, Hannah Grace Greer, Kale Grady Hallam, Keira Jade Hallam, Wyatt Haynes, Sydney Lynn Howell, Noah Hayden Johnson, David Chase McDonald, Logan Perry Newby, Nora Jane Quong, Allie Lynn Taylor, Collin Benson Thornton, Cheyenne Alise Williams and Jackson Aaron Wilson
6th Grade
Special Honor Roll
Addyson Christine Baird, Meg Boatwright, Isabella Morgan Brown, Olivia Madelyn Cross, Jonathan Andrew Douglass, Madison Leigh Elder, Graden Elliott Manning, Jon Grey Morrisson and Mikel Paxton Porter
Regular Honor Roll
Kayden Bogue, Robert Shawn Brewer, Morgan Montana Burks, Alex Keaton Butler, Garrison Thomas Carpenter, Sadie Claire Cobb, Lydia Coffey, Addison Frances Collum, James Reed Cooper, Vance Morris Corder, Parker Savannah Gates, Malachi Gooch, Cherish Kimble Greer, Eden Corrielle Harris, Ella Kathleen Hooker, Chandler Reed Jackson, Aiden Rylee James, Russell Ray Jarvis, Carlie Brooke Mardis, Stormy S Mccullough, Reina Mejia, Charles David Roberts, Emma Katelyn Rossell, Andy Eason Roten, Jackson Clay Rutherford, Weston James Stanton, Wyatt Matthew Swearingen, Mack Russell Wallis and Emilee Faith Wooten
7th Grade
Special Honor Roll
Rylee Jo-Lizabeth Farr, Hope Christina Herod and Lilly Ann Willard
Regular Honor Roll
Maggie Katherine Baird, Benton Carter Burks, Josie Miclaine Conlee, Isaac James Gooch, Samuel Green, Zoee Amber Hamblin, Kylie Brooke Jourdan, Jon Collier Kidd, Raquel Mejia, Mallie Grace Morris, Shana Marie Perkins, Analyssa Kaye Phillips, Dylan Powell and Kayla Michelle Shaffer
8th Grade
Special Honor Roll
Laina Lynn Corder, Nathan Lee Goodman, Crissa Lee Goodwin, Mckenzie Drew Hall, Brodie Kyle Moore, Alexandria K Robertson, Harley Elizabeth Sullivan and Joseph Todd Treadaway
Regular Honor Roll
John Solomon Cooper, Cooper Reed Crawley, Maggie Michelle Dix, Daniel Carson Guerra, Jonathan Cooper Guerra, Hailey Maree Howard, Addison Grace Hudson, Noah Riley Ingle, Kylee Anne Jumper, Kenneth W Killinger, Greer Davis Manning, Parker Henderson Owen, Riley Jackson Porter, Haley Alexis Richardson-Williams, Lainee Abigail Robbins, Cailin Elain Joyce Walls and Zoey Allana Wright
9th Grade
Special Honor Roll
Jackson Wayne Pounders, Sydney Claire Sanders, Carson James Shirley and Anna Grace Warren
Regular Honor Roll
Caroline NelleBoatwright, Elizabeth Belmont Brock, Isabella Bryce Evans, Kaiden Gaines, Austin Reid-Ladale Hardin, Molly Elizabeth Jackson and James Andrew Sanford
10th Grade
Special Honor Roll
William Riley Cooper and Christopher Keith Shaffer
Regular Honor Roll
Elisabeth Grace Bailey, Josie Elisabeth Baird, Emma Claire Callicutt, Emma Lubeth Carwyle, Claire Beth Douell, Halei Alise Leahey, Makayla Pruitt and Maximus Carson Smithey
11th Grade
Special Honor Roll
Aidan Patrick Garrett, Mary Elizabeth Greer, Sophia Grace Hooker, Joshua Clay Jennings, Will Daniel Massengill, Reagan E Moffatt, Kagan Thomas Nolley and Jon Paul Porter
Regular Honor Roll
Madison Elise Fetter, Dylan Neill Gates, Jason Lynn Green, Madison Lane Hill, Mackenzie Grace Morris, Anniston Claire Orman, Brandon Cade Phillips and Jacob Ryan Sanford
12th Grade
Special Honor Roll
Samuel Nathan Callicutt, Christopher Gunner Carwyle, Jayden David Carwyle, David Cole Clayton, Summer Nichole Killough, Jerod McDonald, Garen Luke Mitchell, Lacy Faith Raines, Tristin Dayne Robertson, Colton Reed Schiele and Braden W Willard
Regular Honor Roll
Kristin Suzanne Anderson, Kimberly R Denham, Rheagan Nicole Floyd, Tahjiana Jorda High, Nathalie Carolina Naranjo, Molly Beth Porter, Bryce Lynn Taylor, Jordan Raye Thomas and Chloe Allyn Garrison Wright