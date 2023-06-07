Third Grade
Special Honor Roll
Childers, Natalie Renee; Cooper, Mason Wade; Crawley, Trinity Brooke; Fuller, Luke Oren; Gooch, Hannah; Hancock, Camilla Anne; Hardy, Vada Puthy; Kiddy, Corey Abel; Pekarek, Ameliah Reine; Roberts, Riley Zayn; Simpson, Hayes Boothe; Walls, Jack Autman
Regular Honor Roll
Baker, Brody Grayson; Brewer, Raelynn Brooke; Carroll, Chloe Diane; Clayton, Luke; Coffey, Kohen; Cooper, Kenton Shaw; Deal, Coralynn Alice; Gates, Robert Lee, II; Gooch, Levi; Harrison, Luke Thomas; McCraw, Rylan Christopher; Perkins, Paisley; Roberts, Madison Grace; Skelton, Rylee Faith; Smith, Hunter Reed;
Streetman, Richard Ayden; Stripling, Maggi Reese; Stroud, Delilah Lane; Swearingen, Shay; Turner, Ava Mae; Vandygriff, Swayze Kate; Vanzant, Landon; Watson, James Cash; Whitten, Audrey; Willard, Tripp; Windham, Gracie Rhea
Fourth Grade
Special Honor Roll
Atkinson, Amelia Lynne; Basil, Paisley; Gann, Jacob Cooper; Hall, Elizabeth Leighton; Henderson, James Lake; Killough, Lynk Braxton; Thompson, Madden Paul; Wright, Callyn Chad-Garrison
Regular Honor Roll
Blankenship, Carter Lee; Cornelius, Easton Cruz; Elder, Lily Kate; Eubanks, Ira Ray; Gregory, Evie Claire; Hardin, Dustin Lee; Johnson, Tripp Wren; Jones, Ethan Wyatt; Killough, Dakota Lane; Lewis, Carson Reed; Ray, Blakley Nicole; Verrell, Charleigh Grace; Wallis, Coleman Ford; Walls, Georgi Ella; Willard, Bailey Greyson; Wren, Owen Bradley
Fifth Grade
Special Honor Roll
Baird, William Grady; Basil, Rylan James; Burks, Braxton Hardy; Dix, Jackson Nolan; Foreman, Charlee Ruth; Garrett, Ryleigh E; Hogue, Rafe Williams; McCuiston, Baylor Ray; Morrisson, Natalie Sloan; Tate, Lemuel Norwood
Regular Honor Roll
Bolen, Easton Randall; Brock, Samuel Brody; Brown, Banks Bauer; Browning, Avery; Carpenter, Cade Maxwell; Carter, Melissa Rose; Elder, Michael Kade; Gann, MaLena Elizabeth; Gilbert, Quenaya Elliona Lashae; Greer, Aden Massey; Hester, Braelynn Faith; Howell, Hatley;
Jennings, Hunter Lee; Jeter, Sophie Dianne; Kennamore, Myles Allen; Lancaster, Mary Alden; Reaves, Scout Forest; Roaton, Tucker; Russell, Cohen Lamar; Stanley, Kylee Grace; Tutor, Kensley Blake
Sixth Grade
Special Honor Roll
Brewer, Natalie; Cook, Emma Jane; Cooper, Emma Kate; Cross, Claudia Elizabeth; Echols, Kinsley Lynn; Fuller, Abigail Paige; Hall, Jovie Caroline; Hurt, John Michael; Killough, Willow Bryar; Pounders, Nathan Lee; Turner, Jacob Dean; Williams, Cayden; Wren, Autumn Lauren
Regular Honor Roll
Butler, Mason Gage; Childers, Khloe Ann; Coffey, Mason Gray; Dickinson, Jackson Lee; Flint, Riley Cooper; Gilliam, McKenzie; Johnson, Izeley Drake; Jumper, Emari Payton; Killough, Malin Brielle; Manning, Ganon Howe; Mccullough, James Waylon; Melton, Griffin Elaine; Quong, Alfred Ray;
Reich, Mickey James West; Rutledge, Ashton; Stinson, Estela; Sudduth, Bradlyn Harper; Taylor, Westin Tuff; Thornton, Emma Claire; Waldron, Haley; Yates, Ace Nathan; Yates, Rivers Lane
Seventh Grade
Special Honor Roll
Conlee, Luke R; Darby, Sarah Elizabeth; Herod, Jaxon Haynie; Jackson, Caiden Eli; Meeks, Aiden Cade; Roten, Lauren Nichole; Russell, Ava Grace; Skelton, Abigail Elise; Taylor, Carmen Alexander
Regular Honor Roll
Berryhill, Emma Faith; Caples, Hayden Michael; Cochran, William Curtis; Crawley, Kaylee Marie Sierra; Culver, Trisha; Hall, Graham Oliver; Martin, Braley; Moffatt, Mason D.; Moore, Cohen Tice; Pairmore, Jacob Dylan;
Rossell, Kaden Jace; Roten, Lindsey; Slack, Amya Alivia; Smith, Emma Cate; Smithey, Lola Grace; Turner, Kaylee Ann; Williams, Charles Westin Kole; Windham, Joel Robert
Eighth Grade
Special Honor Roll
Coffey, Kelsey Elise; Coleman, Samantha Gail; Cooper, James Reed; Corder, Vance Morris; Foreman, Jake Finner; Greer, Cherish Kimble; Greer, Hannah Grace; Killough, Ryleigh Brynn; Turner, Emma Grace
Regular Honor Roll
Davenport, Kylie Marie; Fleener, Addisyn; Hallam, Keira Jade; Haynes, Wyatt; Henry, Tyson; Howell, Sydney Lynn; Johnson, Noah Hayden; Quong, Nora Jane; Rutherford, Jackson Clay; Smith, Samuel Cohen; Taylor, Allie Lynn
Ninth Grade
Special Honor Roll
Boatwright, Meg; Bogue, Kayden; Burks, Morgan Montana; Cobb, Sadie Claire; Cross, Olivia Madelyn; Elder, Madison Leigh; Porter, Mikel Paxton; Roten, Andy Eason; Wooten, Emilee Faith
Regular Honor Roll
Brewer, Robert Shawn; Coffey, Lydia; Collum, Addison Frances; Douglass, Jonathan Andrew; Gates, Parker Savannah; Gooch, Malachi; Harris, Eden Corrielle; Henry, Carly; Hurt, Joshua Clayton; Jackson, Chandler Reed; James, Aiden Rylee;
Jarvis, Russell Ray; Manning, Graden Elliott; Mardis, Carlie Brooke; Mejia, Reina; Morrisson, Jon Grey; Owen, Hannah Grace; Palomino, Mariana Hernandez; Reaves, Mollie Kathryn
Tenth Grade
Special Honor Roll
Baird, Maggie Katherine; Burks, Benton Carter; Farr, Rylee Jo-Lizabeth; Greer, Morgan Olivia; Herod, Hope Christina; Kidd, Jon Collier; Morris, Mallie Grace; Willard, Lilly Ann
Regular Honor Roll
Conlee, Josie Miclaine; Davenport, Kalib Cade; Green, Samuel; Little, Ella Grace; Mathis, Jordyn Leighann; Mejia, Raquel; Phillips, Analyssa Kaye; Powell, Dylan; Shaffer, Kayla Michelle
Eleventh Grade
Special Honor Roll
Cooper, John Solomon; Corder, Laina Lynn; Dix, Maggie Michelle; Frazier, Camryn Lynn; Gooch, Isaac James; Goodman, Nathan Lee; Goodwin, Crissa Lee; Guerra, Jonathan Cooper; Hall, McKenzie Drew; Jumper, Kylee Anne; Moore, Brodie Kyle; Owen, Seth Anthony William; Porter, Riley Jackson; Pulliam, Timothy Daesean; Richardson, Haley Alexis; Robbins, Lainee Abigail; Robertson, Alexandria K; Sullivan, Harley Elizabeth
Regular Honor Roll
Edwards, Edwin Lee; Galloway, Jason Adam; Guerra, Daniel Carson; High, Stefon Keegan; Manning, Greer Davis; Willard, Cole Morris
Twelfth Grade
Special Honor Roll
Boatwright, Caroline Nelle; Carpenter, Jenna Claire; Carwyle, Laken; Conlee, Daniel Michael; Hardin, Austin Reid-Ladale; Pounders, Jackson Wayne; Sanders, Sydney Claire; Sanford, James Andrew; Shirley, Carson James; Taylor, Ella Kate; Warren, Anna Grace
Regular Honor Roll
Coffey, Cydney Lane; Gullick, Rees Mckinley; Howard, Emmajin Grace; Jackson, Molly Elizabeth; Jennings, Luke Bartlett
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