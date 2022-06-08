3rd Grade
Special Honor Roll
Atkinson, Amelia Lynne; Basil, Paisley; Burns, Michael Silas Max; Elder, Lily Kate; Gann, Jacob Cooper; Gregory, Evie Claire; Hall, Elizabeth Leighton; Hardin, Dustin Lee; Henderson, James Lake; Killough, Lynk Braxton; Ray, Blakley Nicole; Verrell, Charleigh Grace; Wright, Callyn Chad-Garrison
Regular Honor Roll
Andrews, Brantley; Blankenship, Carter Lee; Brown, Emma Claire; Cain, Kimree Hope; Carroll, Trissia Odessa; Cornelius, Easton Cruz; Douglass, Joshua Hunter; Eubanks, Ira Ray; Gordon, Annah Reece; Homan, Braxton Kota Lee; Hopkins, Sophia Mia; Johnson, Tripp Wren; Jones, Ethan Wyatt; Killough, Dakota Lane; Lewis, Carson Reed; McGaha, Jackson; Thomas, Carter Lee; Thompson, Bryson O’neil; Wallis, Coleman Ford; Walls, Georgi Ella; Willard, Bailey Greyson; Willard, Tripp
4th Grade
Special Honor Roll
Hogue, Rafe Williams; Mccuiston, Baylor Ray; Tate, Lemuel Norwood; Thompson, Madden Paul
Regular Honor Roll
Baird, Emma; Baird, William Grady; Basil, Rylan James; Brock, Samuel Brody; Brown, Banks Bauer; Browning, Avery; Burks, Braxton Hardy; Dix, Jackson Nolan; Elder, Michael Kade; Foreman, Charlee Ruth; Gann, MaLena Elizabeth; Garrett, Ryleigh E; Gilbert, Quenaya Elliona Lashae; Hester, Braelynn Faith; Hooker, Maggie Maguire; Kehoe, Anna Elizabeth; Kennamore, Myles Allen; Lancaster, Mary Alden; Mcgreger, Bentley Jace; Morrisson, Natalie Sloan; Roaton, Tucker; Russell, Cohen Lamar; Williams, Melanie Ashton
5th Grade
Special Honor Roll
Childers, Khloe Ann; Cross, Claudia Elizabeth; Echols, Kinsley Lynn; Hurt, John Michael; Killough, Willow Bryar; Pounders, Nathan Lee; Turner, Jacob Dean
Regular Honor Roll
Brewer, Natalie; Coffey, Mason Gray; Fuller, Abigail Paige; Gilliam, Mckenzie; Hall, Jovie Caroline; Jumper, Emari Payton; Manning, Ganon Howe; Melton, Griffin Elaine; Mize, Zane Tyler; Quong, Alfred Ray; Stinson, Estela; Taylor, Westin Tuff; Thornton, Emma Claire; Williams, Cayden; Yates, Rivers Lane
6th Grade
Special Honor Roll
Conlee, Luke R; Crawley, Kaylee Marie Sierra; Herod, Jaxon Haynie; Long, Jed-rucker Garrison; Meeks, Aiden Cade; Roten, Lauren Nichole; Russell, Ava Grace; Skelton, Abigail Elise; Smith, Emma Cate; Smithey, Lola Grace
Regular Honor Roll
Berryhill, Emma Faith; Bishop, Shyann Nicole; Caples, Hayden Michael; Churchill, Nathaniel Jaimeson; Cochran, William Curtis; Culver, Trisha; Douglass, Logan Marshall; Hall, Graham Oliver; Jackson, Caiden Eli; Jumper, Lucy Lou; Lebo, Korbin Lane; Little, Emerie Merit; Martin, Braley; Moore, Cohen Tice; Pairmore, Jacob Dylan; Ross, Callie Elizabeth; Rossell, Kaden Jace; Roten, Lindsey; Slack, Amya Alivia; Taylor, Carmen Alexander; Turner, Kaylee Ann; Willard, Madison Kiley Abbigal; Willard, Max Adam; Windham, Joel Robert
7th Grade
Special Honor Roll
Coffey, Kelsey Elise; Coleman, Samantha Gail; Cooper, James Reed; Corder, Vance Morris; Foreman, Jake Finner; Greer, Cherish Kimble; Henry, Tyson; Howell, Sydney Lynn; Killough, Ryleigh Brynn; Quong, Nora Jane; Rutherford, Jackson Clay; Taylor, Allie Lynn
Regular Honor Roll
Brownlee, Brileigh; Fleener, Addisyn; Greer, Hannah Grace; Hallam, Keira Jade; Haynes, Wyatt; Jarvis, Zoey Diane; Johnson, Noah Hayden; Lewis, Kensley Jo; Melton, Gresham Everett; Rea, Chloe Grace; Scott, Richard Brayden; Swearingen, Wyatt Matthew; Turner, Emma Grace; Williams, Cheyenne Alise
8th Grade
Special Honor Roll
Boatwright, Meg; Bogue, Kayden; Brown, Isabella Morgan; Cobb, Sadie Claire; Cross, Olivia Madelyn; Elder, Madison Leigh; Manning, Graden Elliott
Regular Honor Roll
Burks, Morgan Montana; Coffey, Lydia; Collum, Addison Frances; Gates, Parker Savannah; Gooch, Malachi; Harris, Eden Corrielle; Henry, Carly; Hurt, Joshua Clayton; Jackson, Chandler Reed; Mccullough, Stormy S; Mejia, Reina; Morrisson, Jon Grey; Owen, Hannah Grace; Roten, Andy Eason; Wooten, Emilee Faith
9th Grade
Special Honor Roll
Burks, Benton Carter; Gooch, Isaac James; Herod, Hope Christina; Willard, Lilly Ann
Regular Honor Roll
Baird, Maggie Katherine; Conlee, Josie Miclaine; Davenport, Kalib Cade; Farr, Rylee Jo-Lizabeth; Green, Samuel; Hamblin, Zoee Amber; Jourdan, Kylie Brooke; Kidd, Jon Collier; Mejia, Raquel; Phillips, Analyssa Kaye
10th Grade
Special Honor Roll
Corder, Laina Lynn; Goodman, Nathan Lee; Goodwin, Crissa Lee; Hall, Mckenzie Drew; Moore, Brodie Kyle; Richardson-Williams, Haley Alexis; Robbins, Lainee Abigail; Robertson, Alexandria K; Sullivan, Harley Elizabeth
Regular Honor Roll
Cooper, John Solomon; Crawley, Cooper Reed; Dix, Maggie Michelle; Guerra, Daniel Carson; Guerra, Jonathan Cooper; Jumper, Kylee Anne; Manning, Greer Davis; Owen, Seth Anthony William; Pulliam, Timothy Daesean; Wright, Zoey Allana
11th Grade
Special Honor Roll
Boatwright, Caroline Nelle; Hardin, Austin Reid-Ladale; Pounders, Jackson Wayne; Sanders, Sydney Claire; Sanford, James Andrew; Shirley, Carson James; Warren, Anna Grace
Regular Honor Roll
Carpenter, Jenna Claire; Carwyle, Laken; Conlee, Daniel Michael; Haynes III, Joe Melvyn; Howard, Emmajin Grace; Jackson, Molly Elizabeth; Martin, Alana Grace; Taylor, Ella Kate
12th Grade
Special Honor Roll
Baird , Josie Elisabeth; Callicutt, Emma Claire; Cooper, William Riley; Elgin, Robin Lynn; Hill, Emma Marie; Leahey, Halei Alise; Shaffer, Christopher Keith; Smithey, Maximus Carson
Regular Honor Roll
Carwyle, Anna Lynn; Carwyle, Emma Lubeth; Childers, Brayden Luke; Douell , Claire Beth; Harrell, Wesley; Pruitt, Makayla