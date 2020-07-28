JAMES AUGUSTUS THOMPSON JR. WAS BORN FEBRUARY 7, 1926 IN RED BANKS, MS TO THE LATE JAMES A. THOMPSON, SR AND MILDRED BARBOUR THOMPSON. HE PASSED AWAY IN HIS SLEEP AT THE AGE OF 94 ON JULY 24, 2020 AT 3:32 AM AT HOLLY SPRINGS REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER. MR. THOMPSON WAS A WWll VETERAN AND WITNESSED THE AFTERMATH OF HIROSHIMA. HIS FOREFATHERS WERE VETERANS ALL THE WAY BACK TO THE AMERICAN REVOLUTION. ALTHOUGH THE WAR CAUSED HIM STRESS THROUGHOUT HIS LIFE; HOWEVER, HE WAS A WONDERFUL FAMILY MAN THAT ALWAYS SMILED, WAS VERY WITTY, AND HAD KINDNESS FOR ALL THAT KNEW HIM. HE WAS AN AVID SPORTSMAN. HE LOVED TO FISH , FROG GIG, HUNT OPOSSUMS AND DEER, ALTHOUGH HE SAID, " I CAN NOT EVER BRING MYSELF TO KILL A DEER." HE RETIRED FROM THE BYHALIA BRICK AND TILE CO. AFTER 33 YEARS AS FOREMAN, AND SERVED AS A DEPUTY SHERIFF FOR MARSHALL COUNTY. HE HAD A PASSION FOR LOVING PEOPLE. BESIDES HIS 4 CHILDREN, THERE WOULD ALSO BE 4 TO 13 YOUNG CHILDREN STAYING AT HIS HOME IN THE SUMMERS AND HOLIDAYS. HE ALSO FOSTERED SEVERAL CHILDREN OVER THE YEARS. THE HOME WAS ALWAYS FILLED WITH MUSIC, FAMILY, AND FRIENDS. HE WAS SO HAPPY TO HAVE EACH AND EVERY ONE OF THE CHILDREN, GRANDCHILDREN AND GREAT GRANDCHILDREN THAT CAME INTO HIS LIFE. MR. THOMPSON IS PREDECEASED BY HIS PARENTS : JAMES A. THOMPSON, SR (MR.RED) AND MILDRED BARBOUR THOMPSON, HIS WIFE, ADDIE LEE TUCKER THOMPSON, AND ALL THREE SONS : CHARLES JERRY, JAMES DUDLEY, AND AUBREY DANIEL, AND HIS BROTHER, DUDLEY GIBBONS THOMPSON. HE LEAVES BEHIND HIS DAUGHTERS, JUDITH THOMPSON WEATHERLY AND NATHA JEAN JACKSON, EIGHT GRANDCHILDREN: MARY ANN WEATHERLY, TRUMAN WEATHERLY, JAMES THOMPSON, CYNTHIA HAVILAND, JOY MATINOLICH, MISTY HUDSPETH, JUSTIN THOMPSON, AND JOSH THOMPSON, 25 GREAT GRANDCHILDREN, ONE GREAT-GREAT GRANDSON, HIS NIECE LISA T. BRIGHT, NEPHEW MARK D. THOMPSON, AND THEIR CHILDREN. SERENITY AUTRY FUNERAL HOME OF HOLLY SPRINGS WILL HOST HIS VIEWING ON SATURDAY AUGUST 1, 2020 BETWEEN 10:30 AM AND 12:30 PM AT 140 N. MEMPHIS STREET IN HOLLY SPRINGS, MS. GRAVESIDE SERVICES WILL FOLLOW AT RED BANKS CEMETERY AT 1:00 PM IN RED BANKS, MS. THERE WILL BE FOOD AND REFRESHMENTS SERVED ACROSS THE ROAD ON THE LAWN OF THE OLD PHILADELPHIA CHURCH. SERENITY AUTRY FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF ARRANGEMENTS. FOR ONLINE CONDOLENCES PLEASE VISIT serenityfuneralhomeinc.com.
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