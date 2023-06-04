Officials at Itawamba Community College have released the honors list for the 2023 spring semester.
Named to the president’s list, which includes those students with a 3.8-4.0 grade point average were
Aberdeen – Nina Margaret Coker, Martha Gail Smith, Alanta A. Tate, Nathan Terrell Tumblin;
Algoma – Claire Elizabeth Caldwell;
Amory – Gloria Beasley, Emily P. Booth, Taylor M. Braxton, Anthony Reece Cantrell, Katie Marie Carter, Kathryn R. Cooke, Jacob Cade Cumberland, Rebecca C. Dill, Michael A. Edgeworth, Mackenzie Lea Gallop, Alyssa J. Gray, Reese J. Griffith, Anna L. Hadaway, Gabriel E. Hester, Gabrianna T. Hill, Brady T. Houston, Julia Ruth Lee, Jackson B. May, Rylee McCollum, Tommy B. McSpadden, Mackenzie K. Nevins, Aliana Page, Cassidy Danielle Pearson, Hannah Jayd Poole, William C. Reese, Brooke L. Roberts, Peyton E. Wilkinson, Macie C. Williams, Whitten E. Willis;
Baldwyn – Savannah Presley Collier, Kaitlyn M. Cunningham, Jessi C. Davis, Alexander L. Duthu, James H. Franks, Nella F. Jackson, Andrew F. Trollinger, Alexandria F. Williams;
Batesville – Alexis H. Dickinson;
Belden – Mikayla J. Alvarez, Kyler Taze Grissom, Russell R. Helms, Madison Ann Martin, Jakob G. Prather, Min-Hao Sun;
Belmont – Cade J. McKinney, Meagan Christin Whitt, Karly Nicole Wooten;
Blue Mountain – Alexis Elliott;
Blue Springs – Carson L. Hester, Jackie G. Jones, Ariadna Pina Mandujano, Griffin Anne McCormick, Jeremy W. Rakestraw, Jessie C. Roberts;
Boaz, Ala. – Lydia Hitchcock;
Brandon – Natalie Claire Beyea;
Bruce – Lori Dayle Leachman, Jared K. O’Bannon, Makaiya Dayshionne Venson, Taylor B. White;
Byhalia – Colin G. Lashlee, John B. Purvis;
Caledonia – Sydney Wiggins;
Calhoun City – Keegan Cole Alexander, Ruby A. Edington, Mary G. Hale, Amanda L. Russell, Grant W. Stoddard;
Carthage – Jakari Cooper;
Cedarbluff – Emily J. Turner;
Clinton – Grace A. Weisenberger;
Columbus – Aashonti A. Butler, Christian C. Butts, Dayvion Gregory, Anna Faith Hogan, Jeremiah E. Jethroe, Rebecca L. Leonard, Brooklyn Ward, Elizabeth G. Whittington, Ashleigh L. Williams, Charity Cheniah Yeates;
Corinth – Katie Nakagawa; Dennis – Emma G. McCollister;
Ecru – Maira Cantor, Alexis Gail Derrick, Brooke Cummings McBrayer, Kevin J. Perez, Allyson C. Speck, Caroline E. Speck, Maria G. Tinajero, Leslie J. Torres;
Etta – Luke M. Willard;
Eupora – Perris Cummings;
French Camp – Brady Jackson Peacock;
Fulton – Emma Grace Allen, Ava Malyn Armstrong, William A. Blake, Hayden S. Campbell, Camron N. Cowart, Ethan Gearld Davis, Elizabeth Jayne Gann, Laura Kathryn Gann, Kelcie D. Graham, Andrea H. Griggs, Keyelle Christine Holder, Lauren B. Johnson, Emma E. Logan, Peyton Miles, Reagan Kathleen O’Neal, Kaitlyn Marie Plunkett, Hunter S. Prestage, Dylan C. Quinn, Rustin Blain Reeves, Logan Andrew Robinson, Luke Allen Robinson, Natalia Rodriguez, Timothy R. Ruth, Riley E. Sheffield, Brayden J. Summerford, William E. Taylor, Timothy M. Wright;
Golden – Kadie D. Comi, Kinzie L. Robbins, Kirsten J. Scott;
Guntown – McKenzie T. Armstrong, Megan E. Davis, William A. Gentry, Haden Riley Hogue, Brianna L. Huckaby, Ella Grace Letson, Nathan Alan Lewis, Shelby Razer;
Hamilton – Aniston Leigh Atkins, Georgia F. Cockerham, Gavin D. Lee;
Hernando – Liillian R. McDonald;
Hickory Flat – Justin Clay Carter;
Houlka – Grace Ann Hall, Karly Beth Huffman, Jonathan Moore, Mallori Cooper Russell; Trace M. Vance;
Houston – Allison Elena Blansett, Quen’Darrius Rakeavius Chandler, Saraya Arianna Crawford, Olivia G. Dean, Emily Christina Duncan, Alyssa Rose Haire, Julius Lyons, Julie T. Moore, Makinzi Addison Moore, Kimberly Peach, Morgan L. Young;
Louisville – Kaitlyn Elizabeth Dana, Laura Leigh Watkins;
Mantachie – Anna K. Boggs, Lauren W. Boggs, Abby C. Boutwell, Bailee R. Caples, Terry M. Guin, Rosalie Charlise Keith, Randi Cameron Massey, Courtney Jade Moran, Emory H. Reinhard, Harlee Faith Rutland, Lexie Kateland Sheffield, Angela K. Thomas, Sara B. Thompson, Jackson R. Williams;
Mooreville – Kaley Lauren Gholston, Brennan Scott Gray, Lauren O. Green, Daniel Lopez, Jordan Grace Springer, Flor G. Vasquez, Georgia Holt Wood;
Morton – Alexis Jenell Brown;
Nesbit – Keely S. Mccollum, Ryan Lane Musselwhite;
Nettleton – Truett Kade Biffle, Cannon V. Coleman, Elijah Dodson, Reagan Elise Gilmore, Harrison Daniel Guy, James R. Guyton, Adam P. Harmon, Christopher B. Hester, Elijah B. Holloway, Silus Jones, Sara D. Knowles, Kelly M. Loden, Rilee B. Maxwell, Emma L. McCollum, Walker P. McDaniel, Jonathan Taboada Morales, Christina Megan Pate, Emily Leigh Payne, Sam Chesley Rowell, Lucy I. Vaughn, Elijah James White;
New Albany – Carley A. Bell, Destin Bryant, Faith M. Drain, Darin B. Flowers, Parker J. Formsma, Susan L. Gregory, Camryn P. Hall, Olivia L. Inmon, Vakeria S. Jett, Miles P. Lang, Zachary W. Mims, Brian R. Romero, Adenia Taylor, Lauren M. Whiteside, Patrick D. Zyla;
Okolona – James W. Corley, Alyssa Kate McGee, Carl Gene Wallace, Eli A. Young;
Olive Branch – Brayden Michael Bowden, Griffin M. Davis, Rhett Walker Gullett, Addison A. Howell, Garrett S. Young;
Oxford – Natasha A. Campbell, Liana J. Logan, Dixon Thomas Webb, Benjamin T. Wells;
Perkinston – Caleb M. Beech;
Philadelphia – Zoe Allison Bigham;
Pinola – Briana M. Benton;
Pittsboro – Bryanna N. Petty;
Plantersville – Taylor Nicole Babbitt, Aidan L. Fowler, Aurora E. Gibson, Emma K. Mask, Dottie Rose Ruff;
Pontotoc – Lindsey Tyler Antonio, Tayler M. Bishop, Tiffany A. Bishop, Michael Thomas Bowen, Michael T. Campbell, Danielle E. Carter, Tucker R. Cowsert, Nathan Keed Criswell, Clinton Cunningham, Steven A. Donaldson, Samuel C. Dowdy, Andrew W. Eubank, Marlee Faye Foster, Michael Franklin, Katelynn D. Frankks, Baylie Carson Gann, Elena D. Gann, Abraham F. Garcia, Morgan E. Gunter, Adriana Leigh Hamilton, Eli M. Harlow, Marlee E. Hoing, Denise Jara, Whitney L. Jones, Latesha N. Loftis, Ashton James Maffett, Makayla R. Masters, Kiara McCord, Molly Rose Mcgee, Robert Ray Stroud Mills, Emily Grace Moorman, Henry Stefano Morales, Damien C. Murphy, Zoe Marie Newsom, Micheal N. Nix, Kensley B. Nowicki, Rhys Christian Panes, Catherine Grace Perkins, Armando Rangel, Kristin N. Ray, Anna G. Ritchie, Rebecca G. Rodgers, Evalena C. Russell, Emily K. Sauerwein, Hunter S. Scott, Kaylin B. Simmons, Millie Charlene Speed, Raegan E. Staser, McKinley Grace Stegall, Walker B. Tackett, Colin M. Tallent, Macey Brooke Thomas, Colby D. Thompson, Anna Claire Warren, Alaina J. White, Asteric R. Whitt, Elizabeth M. Willis;
Potts Camp – Aaron Wesley Hughes, Sarah K. Thompson;
Randolph – Colton A. Angle, John W. Lindsey, Emme R. McKnight, Logan Purdon;
Red Bay, Ala. – Mason Allen Bates, Morgan E. Miller, Shelby Grace Stidham, Alexis Tabbs, Isabella G. West;
Ripley – Eli A. Akins, Fredrick A. Coombs, Stormie R. Stewart;
Rolling Fork – Juliana H. Scott;
Russellville, Ala. – Blake M. Slepecki;
Saltillo – Fatima Aitkarroum, Griffin Q. Autry, Raven Apsorniak Blagg, John G. Blassingame, Emily Grace Bullington, Krystyna Burenok, Kelsey Jane Burt, Connor Elijah Clark, Leslie K. Curry, Patrick S. Davis, Carlie G. George, Savannah M. Gist, Kaitlyn E. Greenwood, Erin T. Hamblin, Elizabeth Anne Harrelson, Mackenna Grace Hurt, Marley C. Hurt, Jacob G. Jolly, Kristian P. Joshlin, Skylar Jourdan, Tyronda R. McCullough, Hannah R. McGill, Dylan Christian McGregor, Daniel Lee Meeks, Maricela Michelle Ortega, Ella F. Parker, Donovan C. Peeks, Samuel Glen Pennington, Mekenzie Jordan Priest, William A. Quartaro, Peyton D. Raiford, Sebastian Jude Raines, Kelsey Renee Rogers, David Cade Teeple, Kaylee E. Townsend;
San Salvador, El Salvador – Jimena M. Palomo;
Saucier – Bailey Diane Baker;
Shannon – Ethan Buchanan, Anna L. Curtis, Valencia E. Hughes;
Smithville – Makenzie M. Davis, Elijah C. Gregory, Cody Johnson, Matthew Q. Johnson, Alexa C. Mackey, Kyla Victoria Mae Ratliff;
Starkville – Shana Catherine Easley, Hilary Heath;
Sulligent, Ala. – Faith Olivia Griffin, Ora Abigail Mason;
Taylor – Avery G. Wolfe;
Thaxton – Kagen J. Ezell, Katelyn F. Horton, Alayna D. Hyland, Tatum M. Sneed, Jonathan R. Turnage;
Tremont – Gracie Paige Spearman;
Tupelo – Anesha Allahi, Mosleh N. Alsaadi, Shanika M. Baldwin, Nyesha N. Banks, Noah J. Barnes, Grace E. Beaty, Adison Claire Biffle, Elijah A. Bogan, Bayle Michelle Bryant, Sarah Elizabeth Burns, Matthew Ian Butler, Che’mya Carouthers, Brea Jean Cochran, Charlea Tescanae Crayton, Lia G. Darracott, Liberty Gail Dilbeck, Dakota S. Dilworth, Jeffery Ryan Earnest, Jessica S. Emerson, Charlie W. English, Serra Avery Erwin, Calynn Breann Estes, Citlali Paola Farias, Rosalinda Figueroa, Kaitlyn Jamiah Fortson, William L. Gibson, Thomas E. Gilmore, Caleb G. Goddard, Steven Guo, Regan Izabel Hawkins, Se’Nyah Haynes, Tony F. Hernandez, Amaya Arianna Herrod, Laura Brooke Holliday, Caleb A. Homan, Sara A. Ingram, Kaddy Jaiteh, Iffat Jarin, Jenna-Claire E. Johnson, Tanner M. Jones, Adalynn Kirkman, Houston Tyler Kirksey, Margaret M. Laney, Mariana Y. Lazcano, Sydney R. Lesikar, Jacob Lane Lindsey, Caleb Matthew Mackey, Emily Faith Martin, Sarah Elizabeth Maxey, Parker Kathleen May, Mary McVay, Javion L. Melton, Kessiah Sonte Mitchell, Camilla R. Paden, Camden D. Petrie, Zachary D. Piccione, Madeline C. Pounders, Ian S. Pritchard, Piotr Rabenda, Jamera Richey, Kade A. Robbins, Savannah C. Roper, James C. Ross, Shelby L. Seals, Skylar B. Sewell, Joshua M. Smith, Dakari C. Stevenson, Catherine M. Stone, Sunni L. Thompson, Ali Claire Vallarian, Alaisha Dnai Walker, Ambrose McKinsey Walker, Krystie Nichole Walker, Ethan D. Waters, Kaylie L. Watson, Madison T, West, Owen C. Williams, Madelyn Brooke Young;
Vardaman – Kaleigh R. Bright, Jaymie C. Davis, Emily G. Edmundson, Cristina Guerrero;
Vernon, Ala. – Gavin A. Northington;
Water Valley – Allysa Marie Sierra;
Weir – Laken A. Busby;
West Point – Laurel Avery Phillips, Audriana D. Taylor;
Winfield, Ala. – Andrea Annjanette Jones;
Winona – Jekeyvion Burnley; and
Woodland – Meagan K. Morgan.
Dean’s list scholars who have a grade point average between 3.5 and 3.79 include
Aberdeen – Taylor N. Brown, Joseph G. Crandall, Isabella R. Frantz, Madison C. Freeman, Tyler Jaudon Gill, Malia F. Luker, Brooklyn L. Oconnor, Donovan Lewis Turner, Allison B. Underwood;
Ackerman – Neelie R. Crowley, Payton N. Payne, Akira Z. Taylor, Robert Toombs;
Amory – Kelly Leigh Barnett, Ella K. Browning, Emma K. Collums, Stacy G. Cox, Jakayla Lashay Franks, Kameron Stone-Allen Garner, Megan Jessica Gillen, Jayden W. Green, William R. Jurney, Faith N. Keeton, Landon Anthony Koehn, Bryson M. Lewis, Shana Marie McCullar, Leigh Shelby Moffett, McKinley Grace Moffett, Elizabeth C. Monaghan, Jerry N. Moss, Caroline E. Nestor, Dixie L. Owen, Mikayla L. Potts, Riley Ann Ray, Madison A. Rayo, Jamie J. Rock, Alyssa Schrock, William Reed Stanford, Kathryn Allyn Thompson, Piper N. Vaughn, Hayden Parker West, Gunnar R. Williams;
Baldwyn – Joseph B. Harper, Ashley Noelle Jarvis, Olivia Caroline Letson, Terry Robinson;
Batesville – Ze’Marion Jermel Tucker;
Beaverton, Ala. – Sara B. Roberts;
Belden – Jordan Franklin, Zackary Mason, Adelin A. Mathis, McKenzie Smith;
Benton – Andrew Robert Jones;
Blue Mountain – Viridiana Perez;
Blue Springs – Caleb D. Bishop, Chad Alan Bishop, Daesha M. Carr, Mitchell J. Chunn, Makenna Cooper, Madison Paige Dillard, Emma Kaitlyn Jennings, John A. Taylor;
Brooksville – Ja’Kenya I. Farmer;
Caledonia – Darquez J. Williams, Ashley Winford;
Calhoun City – Jaishun M. Gates;
Canton – Joshua Nathaniel Lee;
Clinton – Kenijha Jehlon Flowers, Addison Pletzke;
Columbus – Aniya Bouldes, LaTarsha R. Brandon, Jacob Goodman;
Corinth – Savanna G. Carr, Nathan S. Drewry, Kaleigh Sanders, Philip W. Verdung;
Dennis – Joshua Blake Oliver;
Ecru – Anna Grace Coomer, Emily Easter, Tania B. Gonzalez, Vanessa Lopez, Alauna Myhand, Lindsey Raby;
Ellisville – Reeves B. Crowder, Marlee M. Robinson;
Eupora – Harleigh Claire Anthony, Cody McGary;
Fayette, Ala. – Wesley Ty Barrett;
French Camp – Maci Nicole Grice;
Fulton – John Stone Collier, Madison A. Green, Maddox R. Hendricks, Destiny F. Holmes, Krista F. Ihle, Corina O. Jones, Wesleigh Brooke Loague, Ma Kesia Monterde, Cody D. Morris, Elizabeth Z. Patterson, Katie A. Sheffield, Maggie Elisabeth Smith, Jackson W. Spencer, Kaylan Renise Strong, Skylar Jade Timms, Kamilah Micole Ware;
Gallatin, Tenn. – Edward B. Sanders;
Golden – Olivia Michelle Black, Timothy J. Boyette, Amiah Cavett, Emily R. Enis, Makia S. Haithcock, Michael L. Shewbart;
Greenville – Frank J. Serio;
Greenwood – Megan N. Stanley;
Greenwood Springs – Meagan M. Guin;
Gulfport – Fredreka L. Collins;
Guntown – Harmony B. Barnes, Joshua Logan Barnett, Bowen Phillip Carlock, Tiffany M. Doggett, Zoe L. Easley, Arlin D. Greenhill, Abby E. Hannon, Jermiah Jackson Oliver, Eric Passmore, Kiala F. Rakestraw, William R. Stone, Shyne M. Tampos, Jacob Isaac Timmons, Addison Reese White, Ruth White, Chasity Kathaleen Wright;
Hamilton – Payton M. Atkins;
Hernando – Zachary A. Simpson,
Hickory Flat – Kelsie G. Taylor, Emma G. Wilson;
Houlka – Tyler Hall, Gabrielle F. Higgason, Ezequiel Martinez, Kalajiah Armoni Le’Nyjia Moore, Lana Rose Murphree;
Houston – Abbigale K. Blansett, Sydney K. Freeman, John Avery Herrod, Keonte D. McIntosh, Bailey Grace Shaw, Hoyt A. Smith, Graciela Soto-Juarez, Khenyia Jynese Williams;
Lena – Angel C. Renfroe;
Mantachie – Justin D. Eaton, Hanna Grace Gillean, Jessica Nicole Loden, Kayleigh Jade Maxcy, Benjamin Reed Moody, Ella K. Pitts, Aaron Steele, Adrianne Hope Stephens, Taylor R. Thackerson;
Marietta – Joseph A. Cassler, Caleb Scott Hale, Taylor Brooke Sykes;
Mathiston – Tylan Carter;
Middleton, Tenn. – Cayla C. Watson;
Mooreville – Celissa Danelle Akins, Carmen A.J. Birmingham, Faith Elizabeth Dawson, Benjamin P. DuBois, Michaela Grace Heitger, Emma G. MConnell, Samantha Jane Mills, Cameron Roberts, Zoie Tharp, Gabbrielle M. Ward;
Myrtle – Robin L. Elgin;
Nettleton – Rebekah May Anderson, Alex Paige Bennett, SaTasj C. Harries, Madison Leigh Lewis, Chloe Addison Minich;
New Albany – Katelyn E. Hall, Tiffany Nicole Hardin, Cody Malone, Lila Grace Stanton;
Okolona – Caitlin Brooke Hood;
Olive Branch – Tyler Malik Hardin, Olivia C. Hines, Randall Kyle Morris, Hogan B. Payne;
Oxford – Aiden J. Belk, Bethany H. Land, Madison D. Thompson, Ky’Maria Wilson;
Pheba – Lauren A. Ivy;
Pittsboro – Kara Grace Pettit;
Plantersville – Joshua J. Carnathan, Carlie Grace Crowley, Jon E. Finney, Tytitana Harris, Karlie B. McKinney, Daniel Carson Smiechewicz, David Cody Swindle, Arianna B. Walker, Taneshia Daneille Walker;
Pontotoc – Dylan R. Baker, Anna Scott Boyette, Dayton W. Butler, Michelle A. Ceron-Anaya, Celeste R. Clayton, Emily K. Clowers, Emily Gail Cochran, Joshua Coker, Dara Grace Cox, Mikey C. Franklin, Maggie C. Franks, Monica K. Gasca, Elizabeth Claire Hale, Audrey E. Hamill, Caroline Macy Holloway, Christian G. Jenkins, Deleasha Lipsey, Evan R. Little, Tyshawn J. Loftis, Emily Michelle Lopez, Isabelle I. Lopez, Taylor M. Mims, Citlali A. Perez, Lizet Ruedas, Emily M. Stone, Alantyon D. Swinney, Anna S. Thomas, Dania J. Vielmas, Emily N. Walker, Bailey L, Warren, Maitlyn Jean Washington;
Potts Camp – Tyler Brooks Mcgregor;
Prairie – Kysheona C. Lenoir, Elijah O’Brien Turner;
Red Bay, Ala. – Jonathon Andrew Barnette, Landon Ray Glover;
Ripley – Jhasiel Bautista, Shelby A. Copeland;
Russellville, Ala. – Amber Nava-Felix, Roxanna Velez-Serna;
Saltillo – Madeline Joy Bauer, Chance R. Brewer, Seth J. Clark, Paden Ottis Collier, Breanna R. Crawford, Cameron R. Dean, Campbell D. Dye, Emelia Jewel Ferrell, Katherine N. Fremont, Samuel R. Gallardo, Evan M. Gregory, Anthony K. Heberling, Jack B. Herring, Nae Ikawa, Carson E. Langford, Aidan B. Little, Lauren E. Long, Alayna Mitchell, Emily Ann Page, James Michael Roberts, Ryan N. Russo, Kalista D. Shanklin, Zachary David Summers, Samuel Ryan Taylor, Bailey L. Williams;
Shannon – Detrick Jadakiss Anderson, Lia E. Burleson, Aniyah J. Ellis, Ronald Cliff Gibson, Calvin R. Moorman, Kaleighia A. Pierce, TaKieya Johnisha Townsend;
Smithville – GraceAnne Lee Baker, Taylor LeAnne Comer, Isaac Heal, Thomae W. Pearson, Janet I. Reeves, Drake S. Wray;
Southaven – Alexis L. Pierce;
Starkville – Kaitlin Brown, Daniel W. Martin, Brianna Leigh Mathis, Ashton Smith;
Sturgis – Abbigail Grace Upchurch;
Thaxton – Evan Wade Funderburk, William Cole Montgomery, Abby M. Waldron;
Tremont – Noah D. Brewer, Gabriel M. Graham, Isabella Grace Lindsey, Rebecca Ann Murry, Stewart James Risner, Madalyn Grace Walton;
Tupelo – Bradley E. Adams, Jillian Babb, Peyton Charles Barnett, Glenn Thomas Best, Aliyah P. Birmingham, Delvin Darnell Buckley, Kenneth J. Burroughs, Olivia B. Callens, Cesareo M. Carrillo, Emmalee Mae Cash, Joshua Reed Conerly, Briana A. Dent, Chandler Dodson, Atheer A. Elmaghraby, Brandon Anthony Floyd, Alyssa N. Freeman, Emily M. Garcia, Diego Gonzalez, Andrew Steven Gray, Mallory L. Green, Xavier Harper, Kaylee M. Harris, Piper J. Hattox, Afton G. Hendrix, Joseph Chad Hollis, Tyler Wesley Holt, Jason Keith Houser, Brianna Faith James, Amari V. Jamison, Weston Johnson, Robert Matthew Jones, Guy C. Ledin, Frank Loaeza, Mary E. Magana, Jacob A. Matkin, Jada M. McElwain, Grace M. McMullan, Chloe G. Michael, Kennon Douglas Michael, Paris T. Morris, Alexandrea N. Pittman, Kevin Quevedo, Ethan Christopher Robbins, Ashlyn T. Rogers, Terry Robert Schmunk, Kaylin J. Shields, Adeline Paige Smith, Kallie Elizabeth Smith, Ethan Oliver Speck, David Edward Strange, Marissa K. Street, Deonna J. Thornton, Jonathan Andrew Thornton, John Michael Towery, Reese Addison Trotter, Olivia Nicole Tubbs, Alexander L. Vallarian, Jennifer Ventura, Kara Elizabeth White, Michael R. Von Hiltgen, Jacquez J. Williams, Lauren M. Wise, Madison Paige Wright, William Thomas Wright;
Vardaman – Bethany G. Gordon, Joan A. Juarez-Gonzalez, Cristal Solis;
Vernon, Ala. – Ryfucious M. Guy, Daisy Lugo, Kenna RaeAnn Stockman, Emily Welch;
Weir – Abby Kate Leathers, Kalee T. McDaniel;
Wesson – Camryn J. Summerall;
West Point – Emily Catherine Allen, Shautoriea Genise Garth, Carla Mackenzie Parker;
Winfield, Ala. – Jordan A. Hunt
Woodland – Aubrey Love Eaton and Connor K. Spratlin.
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