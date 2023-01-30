Several area residents were among those who earned Associate of Arts or Associate of Applied Science degrees or certificates at the conclusion of the 2022 fall semester at Itawamba Community College.
They include:
Aberdeen – Connor P. Monaghan, A.A.; Emma K. Wright, A.A.
Amory – Harley E. Kent, A.A.; Hailey A. Page, certificate; Sam P. Smaglick, A.A.; DeAnna B. Williams, certificate;
Batesville – Jordan Milton, A.A.;
Belden – Michael D. Bowens, A.A.S.; Breia T. Foster, certificate; Shanda C. Green, A.A.S.; Aaliyah K. Jones, A.A.; Brittany J. Woods, certificate;
Belmont – Lakyn K. Sparks, certificate;
Bluffton, S.C. – De’Quan S. Sandgren, A.A.;
Bruce – Darian Beebe, A.A.;
Calhoun City – Tykeria C. Mayes, A.A.;
Clarksdale – Dayshayla M. Galmore, A.A.;
Clinton – Elliot Nixon, A.A.;
Columbus – Graham D. Buxton, A.A.; Jazmyn A. Gore, A.A.; Kinnedy M. Johnson, A.A.; Blake A. Ward, A.A.;
Corinth – Mary K. Moore, A.A.; Tatiana M. Selmon, certificate;
Fulton – Jeffery W. Cannon, A.A.; Neely J. Christian, A.A.; Zharia C. Douglas, A.A.; Connor B. Foster, A.A.; Seth A. Guin, A.A.; Tiffney N. Harbor, A.A.; Scarlett L. Holcomb, A.A. and A.A.S.; Thomas M. Holcomb, A.A.; Laura L. Johnson, A.A.; Brenda E. Smith, A.A.S.;
Glen – Parker W. Little, A.A.;
Grenada – Eddie Lewis, A.A.; Jadarius T. Steen, A.A.;
Guntown – Rose H. Boone, certificate; Hannah R. Moore, A.A.; Emma G. Peters, A.A.; Melody B. Prather, A.A.;
Hamilton – Lori B. Adcock, A.A.;
Horn Lake – Keitashaonna D. Kennedy, A.A.;
Houlka – Carlie P. Robinson, certificate;
Houston – Frances M. Allen, A.A.; Ashley D. Rea, A.A.;
Maben – Maggie L. Mann, certificate;
Madison, Ala. – Madison L. Foster, A.A.;
Mantachie – Julia M. Johnson, A.A.; Ashlan R. Williams, A.A.S.;
Mathiston – Tylan Carter, A.A.;
Miraflores, Lima, Peru – Rhonzo Olaechea, A.A.;
Mooreville – Kaleb C. Chunn, certificate; James A. Sanford, A.A.;
Nettleton – Mallory A. Dabbs, A.A.; Taylor B. Hindman, certificate;
New Albany – Kimberly L. Graham, A.A.; Juliana Torres, A.A.;
Okolona – Jakialla N. Ivy, A.A.; Luciee S. Jones, A.A.; Shiericka B. White, A.A.;
Olive Branch – Antravian R. Smith, A.A.;
Oxford – Madeline L. Mulkey, A.A.;
Plantersville – Tate’Yanna J. Marion, A.A.S.;
Pontotoc – Cade A. Armstrong, A.A.; Whitney C. Ball, certificate; Jailan M. Carter, A.A.; Adriana L. Hamilton, A.A.S.; Alica P. Heard, certificate; Allysen K. Lee, A.A.; Katie B. Munlin, A.A.; Brandon L. Patterson, A.A.S.; Michaela B. Pearson, A.A.; Kelli M. White, A.A.;
Richland – Nathan C. Matthews, A.A.;
Ripley – Jamal R. Brooks, A.A.; Emma C. Jackson, A.A.; Abigail V. Jones, A.A.;
Saltillo – Nicole H. Christian, A.A.; Lauren A. Griggs, A.A.; Thomas O. Locastro, A.A.;
Shannon – Sihya B. Hall, A.A.S.; Damien Hampton, A.A.;
Starkville – Ireland S. Tilley, A.A.;
Thaxton – Payton E. Bailey, A.A.;
Tremont – Jordan C. Allison, certificate; Selena V. Crowley, A.A.;
Tupelo – Emilie L. Bailey, A.A.; Zach Baskins, certificate; Raymond L. Bateman, A.A.S.; Blakely C. Bogan, certificate; Isabella C. Breese, A.A.; Sarah E. Burns, certificate; Brody L. Estes, A.A.; Pamecia A. Green, A.A.; Jessica L. Harville, A.A.; Jamesha M. Lyons, certificate; Brandon T. Main, A.A.; Denise Naylor, A.A.S.; Khushi P. Patel, A.A.; Richard T. Satterwhite, A.A.; Osiris Y. Smith, A.A.; Aaliyah N. Spearman, certificate; Kamesha M. Steverson, A.A.; Kamesha N. Vance, A.A.S.;
Vina, Ala. – Kylee L. James, A.A.;
Walls – Jaelind Conrad, A.A.;
Water Valley – Anna C. Shaw, A.A.; and
West Point – Frank Bean, A.A.
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