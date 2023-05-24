Teaira McCowan

Teaira McCowan cemented her role with Dallas in her first season with the team in 2022.

 Courtesy of the Dallas Wings

ARLINGTON, Texas — Last season was Teaira McCowan’s first in Dallas, but it was practically two different campaigns for the Mississippi State product. After joining the Wings late following the end of her season in Turkey, McCowan averaged 7.6 points and 5.1 rebounds in her first 20 games.

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Stephen Hunt is a freelance writer based in Frisco, Texas.

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