ARLINGTON, Texas — Last season was Teaira McCowan’s first in Dallas, but it was practically two different campaigns for the Mississippi State product. After joining the Wings late following the end of her season in Turkey, McCowan averaged 7.6 points and 5.1 rebounds in her first 20 games.
kAmw@H6G6C[ @G6C E96 7:?2= `b 82>6D[ E96 6I\qF==5@8 46>6?E65 96CD6=7 :? E96 (:?8D’ DE2CE:?8 7:G6[ 2G6C28:?8 `e]h A@:?ED 2?5 `_ C63@F?5D H:E9 D:I 5@F3=6\5@F3=6D 2?5 7@FC a_\A@:?E A6C7@C>2?46D H9:=6 D9@@E:?8 2 42C66C\36DE e_]a A6C46?E 7@C E96 D62D@?]k^Am
kAm“xE H2D?’E 9@H x 6IA64E65 E@ DE2CE[ 3FE x H2:E65 >J EFC?] (96? x 8@E E92E >@>6?E[ 5:5 H92E x 2> FD65 E@ 5@:?8] x H6?E @FE E96C6[ AC@G65 >JD6=7[” |4r@H2? D2:5] “x 3@F89E :?E@ E96 E62>[ E96J 3@F89E :?E@ >6] x’> 92AAJ E@ 36 9@>6] %6I2D :D H96C6 :E’D 2E 7@C >6]”k^Am
kAms2==2D 7:?:D965 `g\`g 2?5 =@DE :? E96 @A6?:?8 C@F?5 @7 E96 a_aa (}qp !=2J@77D[ |4r@H2?’D 7:CDE A@DED62D@? 6IA6C:6?46] $96 E96? A=2J65 7@C v2=2E2D2C2J $z :? %FC<6J 7@C 2 D64@?5 DEC2:89E D62D@?]k^Am
kAm“xE H6?E H6==] (6 >256 :E E@ E96 (@C=5 rFA u:?2=D[ H9:49 H2D 8@@5] xE H2D?’E E96 7:?:D9 H6 H2?E65[ 3FE :E H2D DE:== 8@@5[” D96 D2:5] “x 925 7F? H:E9 >J E62>>2E6D] x 6?;@J65 E96 >@>6?E] tG6CJ3@5J 2=H2JD 2D<D 23@FE E96 7@@5 ,:? %FC<6J.] %96 7@@5 :D 8C62E] %96J 92G6 D@>6 @7 E96 >@DE 7=2G@C7F= 5:D96D x’G6 6G6C 925] |J E62> >256 >6 766= 4@>7@CE23=6] x =:<6 :E @G6C E96C6]”k^Am
kAm(96? E96 %6I2D ?2E:G6 C6EFC?65 E@ s2==2D[ E96 (:?8D 925 2 ?6H 4@249[ {2EC:4:2 %C2>>6==[ 2? 6IA6C:6?465 (}qp 2DD:DE2?E 2?5 4@==686 4@249 H9@ C6A=2465 ':4<:6 y@9?D@?[ 5:D>:DD65 27E6C =2DE D62D@?]k^Am
kAm“$96 H2?ED E@ 5@ E96 C:89E E9:?8] $96 H2?ED E@ 36 E96C6 7@C 96C E62>>2E6D[” %C2>>6== D2:5 @7 |4r@H2?] “$96 H2?ED E@ 8:G6 324< E@ E96> @? E96 4@FCE] $96’D H2=<:?8 :? H:E9 2 E@? @7 4@?7:56?46] $96’D 2 ;@J E@ 36 2C@F?5] x 42? E6== D96’D 92G:?8 7F?] $96 36=:6G6D :? H92E H6’C6 5@:?8]k^Am
kAmQ%9:D :D 2 ?6H 492AE6C 7@C 96C] ~?6 E9:?8 x >6?E:@?65 H96? x H2D 9:C65[ x H2?E65 6G6CJ A=2J6C E@ 766= G2=F65 2?5 C6DA64E65] x E9:?< D96 766=D G2=F65]”k^Am
kAm|4r@H2? 649@6D 96C E62>>2E6D :? D2J:?8 @?6 E9:?8 H9:49 DECF4< 96C :>>65:2E6=J 23@FE %C2>>6== :D E96 6?E9FD:2D> D96 3C:?8D E@ 6G6CJ 2DA64E @7 96C ;@3]k^Am
kAm“xE’D 567:?:E6=J ,96C. 6?6C8J] $96’D 2 =@G:?8 A6CD@?[” D96 D2:5] “*@F 42? E6== D96 C62==J 42C6D] $96 42C6D 7@C FD @? 2?5 @77 E96 4@FCE] x’G6 @?=J <?@H? 96C 7@C 2 =:EE=6 H9:=6[ 3FE x 766= E96 6?6C8J 7C@> 96C] xE H2D 8C62E 4@>:?8 :? 2?5 96C 36:?8 7:C65 FA 7C@> E96 ;F>A] $96’D ?@E D9J H:E9 2?JE9:?8] xE’D 2== =@G6 H:E9 96C]”k^Am
kAm%9:D |$& AC@5F4E FD65 =2DE @77D62D@? E@ 4@?E:?F6 3F:=5:?8 96C C6DF>6 23C@25 2?5 H@C<65 @? E96 >6?E2= D:56 @7 96C 82>6]k^Am
kAm“x H@C<65 @? >JD6=7[ 7@F?5 2 =@E @7 A6246] x? 2 8@@5 9625DA246 C:89E ?@H 2?5 5@:?8 H6==[” D96 D2:5] “x 32D:42==J DE@AA65 5@F3E:?8 >JD6=7[ DE@AA65 D64@?5\8F6DD:?8 6G6CJE9:?8[ 2?5 ;FDE H6?E @FE 2?5 A=2J65]”k^Am
kAm|4r@H2? D2:5 D96VD 2=D@ 366? =:DE6?:?8 E@ 96C 3@5J @77 E96 4@FCE]k^Am
kAm“$@>6E:>6D x H@F=5 <?@H x H2D E:C65 3FE H@F=5 <66A 8@:?8] }@H :7 x’> 92G:?8 A2:?[ x <?@H x’G6 8@E E@ E2<6 2 3C62<[Q D96 D2:5] Qx’G6 2=D@ 492??6=65 >J 2?86C] x 42?’E 36 D@ BF:4< E@ 8@ @77 3642FD6 x 8@E 2 76H E649D ,=2DE D62D@?.] x E2=< E@ >JD6=7] (96?6G6C x >:DD 2 D9@E[ x’> =:<6 4@>6 @?[ <:5] *@F’== 962C >6 D2J ‘4@>6 @? <:5[ <66A J@FC 9625 FA]’ x 5@?’E ECJ E@ =6E 2?JE9:?8 86E >6 5@H? E@ H96C6 x’> @FE @7 >J 82>6]k^Am
kAmQx’> 4@?DE2?E=J E2=<:?8 E@ >JD6=7[ 8:G:?8 >JD6=7 A@D:E:G6 7665324< D@ x 2=H2JD 92G6 D@>6E9:?8 :? >J 9625 x’> D2J:?8 @C 5@:?8] xE <66AD >6 8@:?8]”k^Am
kAm~?6 3JAC@5F4E @7 9@?:?8 E96 >6?E2= D:56 @7 E96 82>6 :D E92E D96’D C65:D4@G6C65 96C =@G6 7@C 32D<6E32==[ H9:49 :D >FD:4 E@ E96 62CD @7 96C ?6H 4@249]k^Am
kAm“*629[ :E ,E9:D 82>6. :D 92C5[ C:89En %96 8C:?5 :D 92C5 2?5 E9:?< 23@FE E96 D24C:7:46D E96D6 J@F?8 =25:6D >2<6[” %C2>>6== D2:5] “xE’D 2 8C:?5] xE’D 2 J62C\C@F?5 E9:?8 7@C E96D6 AC@76DD:@?2= A=2J6CD[ D@ x’> 8=25 E92E D96 766=D =:<6 D96’D :? =@G6 H:E9 E96 82>6 ,282:?.] $@>6E:>6D J@F ?665 E92E C6D6E 2?5 :E D@F?5D =:<6 D96 92D 8@EE6? E92E]”k^Am
kAmp?5 >F49 =:<6 96C 62C=J 52JD 2E $E2E6[ D96 :>>65:2E6=J 3@F89E :?E@ %C2>>6==’D ?6H 9:89\6?6C8J DEJ=6]k^Am
kAm“x C62==J 5@?’E <?@H H96C6 x H@F=5 36 ,?@H. :7 :E H2D?’E 7@C ,>J 7@FC J62CD 2E. $E2E6] r@249 ,':4. $492676C 3C@<6 >6 5@H?[” |4r@H2? D2:5] “}@E :? 2 325 H2J[ 3FE 96 ;FDE E@@< >6 5@H?]k^Am
kAm“p== E96 ,4@2496D. E@@< E96 E:>6[ :?G6DE65 :? >6] (96? x 42>6 :?[ x H2D C@F89] x 5:5?’E H2?E E@ 5@ 2?JE9:?8] x 925 E92E 7C6D9>2? >6?E2=:EJ @7 x 5@?’E H2?E E@ 36 96C6] (6 D2E 5@H?[ E2=<65 23@FE :E 2?5 7C@> E96C6 E96J DE2CE65 E62C:?8 >6 5@H? 2?5 3F:=5:?8 >6 324< FA] xE 92AA6?65 7C6D9>2? J62C DF>>6C 8@:?8 :?E@ >J D@A9@>@C6 J62C] %92E’D H96? x EFC?65 E96 A286 2?5 C62=:K65 E96D6 A6@A=6 42C6 7@C >6] %96J H2?E H92E’D 36DE 7@C >6] ~?46 x 3FJ :?E@ 2 AC@8C2>[ E96 D<J’D E96 =:>:E]”k^Am
Newsletters
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.